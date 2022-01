"On est à un monde du Top 14" juge David Gérard, l'entraîneur de Montauban

Le championnat de Pro D2 de rugby est à mi-parcours, et beaucoup de choses se jouent ce week-end. Notamment à Sapiac, où Montauban (Tarn-et-Garonne) accueille Colomiers (Haute-Garonne), dans le derby de la grande région toulousaine. Il est question de suprématie locale, mais aussi de points au classement, pour bien se positionner pour la suite. Colomiers est 5e avec 41 points, devant Montauban (40). Les deux clubs pourraient rêver du Top 14 en fin de saison, mais ils ne visent officiellement que les phases finales de Pro D2, pour ne pas grandir trop vite. Entretien avec David Gérard. L'ancien deuxième ligne du Stade Toulousain entraîne Montauban depuis le début de saison.

Montauban-Colomiers, c'est un vrai derby, ou c'est une rivalité qui a été montée en sauce depuis quelques années ?

Cela s'apparente quand même à un vrai derby de Pro D2 et je pense qu'il faut le faire perdurer. Ça fait du bien d'avoir des matchs un peu spéciaux, avec des relations un peu spéciales entre les clubs. Même si ce n'est pas un derby de la haine, ça fait partie de deux clubs voisins qui se rencontrent, de deux clubs qui n'ont pas forcément d'affinités, mais qui ne se détestent pas non plus.

Aujourd'hui, jouer contre Colomiers en sortie de ces vacances de Noël s'annonce compliqué. En plus, les conditions ne vont pas être forcément au rendez-vous. Donc, on s'attend à un match assez heurté vendredi. Simplement, au delà de ce derby là, c'est surtout pour nous l'espoir d'une victoire supplémentaire à Sapiac, qui nous permettrait d'espérer une suite un peu plus ensoleillée.

Colomiers, c'est très compliqué

Ce match c'est plus qu'un test, parce que c'est Colomiers, parce que c'est une équipe forte, valeureuse, mais aussi parce qu'il y a ce goût de derby, et de voisin qu'on veut gagner ?

Ça fait toujours une petite guéguerre de territoire. Même si on n'est pas en Haute-Garonne. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut dépasser ce cadre du derby. Il faut s'en servir et aller encore plus loin que ça. Colomiers, c'est une équipe très compliquée qui est devant nous au classement et qu'on reçoit chez nous en entame de deuxième partie de championnat. Et c'est surtout ça qu'on doit valoriser et mettre en avant. On sait que cela va être compliqué, car c'est une équipe qui est très dure à manoeuvrer, notamment à l'extérieur. A nous de faire ce qu'il faut.

Et au bout du chemin pour Montauban, il y a le Top 14 ? C'est ça l'objectif ?

Non ! (rires) On n'est pas prêts du tout. Structurellement, financièrement, humainement. On est loin de tout ça et aujourd'hui, on a simplement envie d'exister en Pro D2. On a envie de faire partie des meilleurs et de s'accrocher à ces six places, même si ça va être compliqué, faut pas se le cacher.

Aujourd'hui, on veut montrer que Montauban est pertinent, et dangereux à jouer en Pro D2. Et si on peut vivre des belles émotions, des phases finales, ça sera génial pour nous. Mais on sait que pour l'USM c'est une année de reconstruction, avec une vingtaine de nouveaux joueurs et moi qui suis arrivé au dernier moment. Ca met du temps, une reconstruction. Donc à nous de prendre ce qui à prendre et surtout se donner les moyens, parce qu'il faut y croire. Y'a moyen de faire quelque chose.

Ce refus du Top 14 c'est parce que c'est compliqué d'y rester, il faut avoir les reins solides ?

En toute honnêteté, aujourd'hui, je peux dire qu'on n'a pas le niveau du Top 14.On est à un monde du Top 14. Il y a des équipes de Pro D2 qui sont bien plus prêtes en termes de joueurs, d'entraîneurs, de staff, de structures... et en termes financiers. Ils sont bien en avance.

Il faut juste se dire la vérité. La vérité, c'est qu'on est un peu l'équipe surprise de ce début de championnat, et personne ne nous attendait dans les six premiers. Et si déjà on reste dans les six sur cette deuxième partie de saison et qu'on arrive à faire des phases finales, ce sera une année fantastique.

On n'a pas les moyens de s'emballer

Maintenant, il ne faut pas s'emballer. On n'a pas les moyens de s'emballer aujourd'hui. Le jour où on aura structuré et qu'on aura les finances, qu'on aura tout ce qu'il faut, le cadre pour pouvoir tenter la montée, réellement, on fera comme ces équipes là. On l'affichera et on tentera parce qu'on a les moyens, et parce qu'on sait qu'on peut tenir et exister à ce niveau là. Aujourd'hui, on n'existera pas du tout à ce niveau là.

Revenons au derby : ça promet belle ambiance aussi à Sapiac !

Oui, c'est dommage qu'il y ait la jauge. Ça va limiter. Je pense qu'on va faire 5.000 spectateurs, mais la météo ne s'y prête pas. Je sais aussi que sanitairement beaucoup de gens ont peur de venir au stade, peur de s'exposer. Je les comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, on est à un point où on va se satisfaire de ce qu'on va avoir. Si déjà on a 5.000 courageux qui viennent au stade pour nous voir, on les remerciera avec une victoire j'espère.

Mais on va attendre, et manger notre pain noir parce que je pense que le rugby et tous les sports collectifs professionnels vont être exposés encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'espère que rapidement nous pourrons retrouver une vie "normale".

Le Covid et le variant Omicron, comment vous le vivez, comment vous le gérez à l'USM ?

Je ne sais pas trop comment c'est géré dans les autres clubs. En tout cas, ici à Montauban, on respecte tellement la santé des joueurs, des familles et des gens dans leur globalité ! Parce que un joueur infecté peut infecter des gens qui n'ont rien demandé. Donc, on essaye de faire très, très attention. Parce que sur 100 personnes, le variant ne va peut-être rien donner, et la 101e ça va lui être fatal. Et ça, je ne l'accepterai pas.

Donc, on essaye de protéger les joueurs, les familles, les supporters et puis les gens, tout simplement. On fait le dos rond et on espère s'en sortir. On m'a toujours dit que le métier d'entraîneur, c'est une vie entière à trouver des solutions, à essayer de s'adapter. Là, c'est plus de l'adaptation parce que c'est tous les jours ! C'est tous les jours qu'on change les programmes, les planifications... Les process changent tout le temps et il faut s'adapter en permanence. Et c'est vrai que c'est assez fatiguant.

Vous avez des craintes jusqu'à la dernière minute, avant un match ? Qu'il puisse y avoir un joueur contaminé ?

On croise les doigts pour que tout se passe bien, mais on est à l'abri de rien. Pour ce match, à la fin, on mangera dans le vestiaire, et puis tout le monde rentrera chez lui sans voir les partenaires, sans voir les supporters.

Même des stades qui nous insultent, ça veut dire qu'ils sont vivants

Si une fois dans ma vie on m'avait dit ça, je n'aurais pas fait de rugby. Parce que le rugby c'est de l'humain, c'est des relations humaines, et aujourd'hui, on en est privé. Mais on n'a pas le choix ! C'est une question de sécurité. Donc on attend que ça passe, en protégeant au maximum les gens. Et puis, j'ai hâte qu'on retrouve les terrains avec des stades pleins, même si les stades nous insultent et qu'on entend du bruit, ça veut dire qu'ils sont vivants. Et ça, c'est génial pour le rugby. J'ai envie de voir du monde dans les tribunes ! Du monde qui soit avec nous, ou contre nous.