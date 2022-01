USAP : Mathieu Acébès finit par faire taire Aguiléra

Dès l'arrivée du bus, le ton a été donné mais pas de la plus belle des manières. Bien loin de l'ambiance festive de la finale de PRO D2 entre les deux équipes. Les supporters de l'USAP ont été tenus à l'écart et ont été priés de ne pas rentrer dans le stade.

C'est au milieu des supporters biarrots que les joueurs de l'USAP sont descendus et à partir de ce moment, Mathieu Acébès a été pris pour cible : "Acébès au cachot", se sont-ils mystérieusement mis à chanter en chœur. S'en est suivi un flot d'insultes à destination du capitaine de l'USAP.

Durant le match, ça ne s'est pas arrêté. Le long de la ligne de touche, Mathieu Acébès a regardé à plusieurs reprises en direction des tribunes. Les insultes, incessantes, lassantes, humiliantes pour le rugby, n'ont eu de cesse de jaillir.

Jusqu'au bout, une minorité (heureusement) de supporters n'a pas lâché le capitaine basque d'origine. Mathieu Acébès est le dernier joueur à avoir quitté la pelouse, obligé de faire un signe du pouce, sûrement de déception, en direction de la tribune et d'une poignée d'irréductibles qui, malgré la défaite, le gardaient pour cible.

Le malaise était palpable en tribune, l'indignation aussi. A la sortie des vestiaires, quelques jeunes dignes supporters du BO ont attendu Mathieu Acébès et sont allés lui présenter des excuses, se désolidarisant de tous les mots qu'il a pu entendre durant toute cet après-midi basque.

"Je trouve ça très stupide."

Mathieu Acébès

Entre temps, en conférence de presse, Mathieu Acébès a tenu à réagir : "Le climat était hostile. On l'a senti à l'arrivée au stade. Je me suis fait insulter tout le match devant ma famille. J'ai porté le maillot de ce club et je trouve qu'il faut être respectueux. On peut encourager une équipe mais insulter gratuitement comme ça a été le cas, je trouve ça moyen. Je ne mets bien sûr pas tous les supporters biarrots dans le lot mais que les concernés sachent que je trouve ça très stupide."

Des mecs enragés

"J'ai essayé de passer outre mais, pendant 80 minutes, ce sont des mecs enragés qui disent des choses très vilaines que je n'aurais jamais dites et pourtant j'ai du caractère. Si on veut m'insulter, qu'on vienne me le faire en fin de match en tête-à-tête. Les supporters biarrots se sont trompés et les Biarrots aussi sur le terrain, ils sont sortis du match et on est resté dans le nôtre."

"A contrario, le public catalan est souvent décrié mais je veux le remercier. J'ai trouvé son attitude fantastique et on a vu dans le visages de ces gens-là une passion énorme et ça, ça me marque et ça marque une saison."

Au final, la journée de Mathieu Acébès est positive. Lui qui avait parlé une nouvelle fois de caractère avant la rencontre a lié les actes aux paroles sur le terrain. L'USAP s'est démenée et n'a rien lâché a Biarritz pour arracher cette victoire précieuse. Une USAP valeureuse, qui ne lâche rien, Mathieu Acébès en est son capitaine !

