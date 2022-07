Et si le Stade Toulousain participait bientôt à la Coupe du Monde des clubs ?

Et si le Stade Toulousain devenait… champion du monde ? La question se pose légitimement quand la rumeur d'une Coupe du monde des clubs en 2025 ressurgit. Selon le quotidien d'information britannique The Telegraph, la compétition se jouerait entre huit équipes de l'hémisphère nord, un club japonais et sept équipes du sud.

En ce qui concerne le Stade Toulousain et donc, de l'hémisphère nord, il faudra terminer dans les huit premiers à l’issue de la phase de poule de la Champions Cup. On peut lire également que "cette qualification se basera uniquement sur des performances sportives puisqu’il n’y aura pas de représentation nationale obligatoire". D'après la Ligue Nationale de Rugby, si la qualification se joue sur le mérite sportif, il serait alors "impossible en conséquence d'affirmer aujourd'hui quels clubs français vont participer à la compétition".

Rien est acté mais c'est en bonne voie, il faut que tous les championnats et les instances tombent d'accord - Ligue Nationale de Rugby

Un calendrier déjà bien chargé

Ajouter une Coupe du monde des clubs tous les quatre ans viendrait automatiquement charger le calendrier des clubs français. Dans un club aussi ambitieux que le Stade Toulousain, on ne peut imaginer le casse-tête que cet événement mondial amènerait. Entre deux éditions de Champions Cup, les tests-matchs de novembre et le Top 14, les semaines de récupération risquent d'être rares, même si on devrait en apprendre plus sur "un aménagement du calendrier au moment venu" selon la LNR.

Il manque encore un accord juridique, financier et sportif pour que cette compétition voit le jour - Ligue Nationale de Rugby

Selon les premières informations, ce Mondial des clubs remplacerait tous les quatre ans les phases finales de la Coupe d'Europe, afin d'éviter de surcharger le calendrier, déjà très lourd pour les organismes des joueurs.

"L'enjeu de cette Coupe du monde des clubs est purement économique"

Derrière l'aspect sportif de cette compétition internationale, l'objectif est par ailleurs financier. Malgré les appels d'offres de l'EPCR (l'organe directeur et organisateur des deux plus grandes compétitions européennes de rugby interclubs), la Champions Cup n'a toujours pas trouvé de diffuseur sur la période 2022-2026. Selon notre consultant et spécialiste du Stade Toulousain Philippe Gleyze, cette compétition viendrait relancer l'attractivité du rugby : "On veut redynamiser le rugby à la télé. Il faut penser aux retombées économiques de cette Coupe du monde des clubs. Clairement, quand je vois qu'on ne connaît toujours pas le diffuseur, ça ne laisse aucun doute derrière l'objectif économique de cette compétition".

Selon la LNR, aucune date n'est encore fixée sur l'annonce officielle. Néanmoins, ça ne serait qu'une question de temps : "il y a peu de chance que l'on en apprenne plus sur la position des clubs et surtout, sur la position de World Rugby (l'organisme international qui gère le rugby à XV et le rugby à sept) dans les jours qui viennent. Mais nous ne serions pas surpris d'avoir une communication générale d'ici fin août ou à la rentrée septembre".

Le Stade Toulousain n'a pas souhaité faire de commentaire à ce jour. Le groupe professionnel reprend le chemin de l'entraînement ce lundi 25 juillet.