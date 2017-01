Etienne Falgoux pourra rejouer avec l'ASM en Top 14

Le pilier de l'ASM, Etienne Falgoux, a obtenu gain de cause devant la commission d'extension des sanctions de la Fédération française de Rugby ce jeudi matin à Marcoussis, et pourra rejouer en Top 14 le 29 janvier prochain à Bordeaux. Il avait été suspendu sept semaines par l'EPCR.

Le cas du pilier de l'ASM Clermont a été étudié ce jeudi matin par la commission d'extension des sanctions de la FFR à Marcoussis. Cité après le match à Belfast contre les Irlandais de l'Ulster, il avait été suspendu sept semaines au motif de « contact de la main dans la zone des yeux » sur le trois quart centre Luke Marshall. Une décision qui avait suscité l'incompréhension, et la colère de son entraineur Franck Azéma, "on a un vrai sentiment d'injustice car nous avons sollicité la commission de discipline sur un geste similaire de Rory Best, le capitaine de l'Ulster. On nous a répondu que le geste était «sans intention» et ne méritait pas de passer par la commission de discipline, alors qu'on avance les mêmes arguments pour sanctionner Etienne. Il y a deux poids, deux mesures, parce que Best est un icone du rugby européen et Etienne un jeune joueur. C'est inadmissible. Les personnes changent, mais les dérives restent les mêmes et les clubs français chargent toujours de la même manière alors que les anglo-saxons restent intouchables. Il n'y a pas d'équité dans les sanctions et cela est très préjudiciable pour Etienne qui a toujours été exemplaire dans son comportement et qui travaille toujours avec ce souci du détail. Je comprends que pour lui, ce soit humiliant et vexant de débuter sa carrière avec un casier disciplinaire de ce type. Il ne mérite pas cela.»

"Je suis soulagé, on m'a reconnu non coupable, et je suis maintenant impatient de rejouer car je commençais à devenir chiant pour les autres !" Etienne Falgoux, pilier de l'ASM

Etienne Falgoux pourra rejouer les matches de Top 14 ! https://t.co/FSFPBpDI07 pic.twitter.com/VJaHvXVMrg — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 12, 2017

Sur de son bon droit, Etienne Falgoux et le l'ASM avaient donc décidé de porter le dossier devant la juridiction compétente de la FFR. Et les juges ont semblent-ils été sensibles aux arguments développés par Maître Charles Fribourg, qui s'est appuyé notamment sur la jurisprudence Sempéré. Le talonneur du Stade Français avait lui aussi été sanctionné pour des faits similaires avec le club parisien, et avait lui aussi obtenu la dissociation des peines. L'avocat Clermontois précise que "cette décision a été motivée par la mise en avant par l'ASM « de 7 erreurs majeures d’appréciation dans le dossier initial » ayant entraîné la première suspension de 7 semaines.

Un pied de nez aux britanniques

Etienne Falgoux reste donc suspendu en coupe d'Europe, mais il pourra rejouer en Top 14 avec l'ASM le 29 janvier prochain à Bordeaux.