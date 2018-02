Entre projet de Grand Club Basque, discussions entre dirigeants bayonnais et biarrots, révolution de palais sur fonds de divergences stratégiques au BO, et passion parfois outrancière des supporters, le 109e derby basque remporté par Biarritz avait quelque chose d'étrange ce samedi 3 février.

Bayonne, France

Malgré la victoire face à leur meilleur ennemi, le voisin Bayonnais (17-14), forcément jouissive, certains visages biarrots restaient fermés après match. Pas ceux des joueurs, non. Mais côté dirigeants... notamment celui du furtif Nicolas Brusque. Le président du BO ne s'est guère attardé dans les couloirs. Son traditionnel discours à la réception d'après-match devant les partenaires a été court. Après avoir parlé de valeurs pour expliquer la victoire arrachée par son équipe, rappelé que l'argent prenait de plus en plus de place dans le rugby, l'ancien arrière a souhaité une longue vie au Biarritz Olympique...

Bisbilles au BO et "entité basque"

Pas d'annonce, pas d'adieux officiels. Mais la révolution de palais qui pourrait intervenir ce lundi, sur fond de désaccords entre les "nouveaux", les actionnaires majoritaires, et les "anciens", dont le président biarrot, était dans toutes les têtes averties. L'Assemblée Générale des actionnaires ce lundi matin sera suivie d'un conseil d'administration du BO.

Lors de ce dernier, le groupe ATSI (mené par Bruno Ledoux et Benjamin Gufflet), qui possède 52% des parts du club, devrait demander la tête de Nicolas Brusque, coupable à leurs yeux d'avoir discuter avec les dirigeants bayonnais sans les en avertir. Heureusement cela n'a pas perturbé les joueurs du BO qui, au contraire, se sont servi du contexte pour se transcender samedi soir.

Quant au projet de "Grand Club Basque", porté par les dirigeants de l'Aviron, il planait non loin de ce derby. Certes aucune affiche "subversive"contre une "fusion" n'est apparue pendant le match. Le service d'ordre, sur les dents, veillait au grain et au contenu des banderoles. Quant aux joueurs, peut-être futurs coéquipiers, forcément...

"Je n'aime pas ce côté malsain"

Un contexte qui peut, peut-être, expliquer les tensions en tribune, notamment en fin de partie. Cela et les bordées de sifflets et autres quolibets pendant un match serré et stressant pour les fans qui ont fait monter la pression, le coup de sifflet final libérant la frustration des uns et les chambrages des autres. Autrefois bon enfant, dans ce contexte tendus, les moqueries d'hier semblent aujourd'hui tourner à l'aigre. Une ambiance qui ne plaît pas à l'entraineur bayonnais Vincent Etcheto.

Une ambiance qui a toutefois été longtemps festive avant et pendant le match - et bien sûr après du côté des vainqueurs - avec des bayonnais bruyants, bien qu'en sous nombre, donnant le change à des Biarrots hurlant à l'unisson leur enthousiasme et leur amour du BO. Un soutien qui, malgré un stade qui n'affichait pas complet, a transcendé les joueurs

Pas sûr que les prochains développements en coulisses ne calment le jeu entre Bayonnais et Biarrots. A moins que, justement, les rapprochements des clubs, comme en juin 2015, ne ravivent l'union des supporters rouges et bleus... contre eux.