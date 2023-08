"Être ambitieux ce n'est pas dérangeant" Aubin Hueber et le FCG visent haut en Pro D2 cette saison

Les premières semaines d'Aubin Hueber aux commandes du FCG n'ont pas été de tout repos. Les finances dans le rouge, Grenoble a longtemps flirté avec une rétrogradation en Nationale qui aurait assombri l'avenir du club. Finalement sauvés , les Grenoblois débutent leur saison avec 6 points en moins, mais pas sans ambition. Entretien avec le nouveau manager du FCG.

ⓘ Publicité

Sur les soucis estivaux

"Je félicite les joueurs parce qu'on a un peu gâché leurs vacances, pas moi spécialement, mais tout ce qui s'est passé autour du club. Quand ils sont venus le 3 juillet au premier entraînement, on a senti des garçons investis dès la première semaine, et ça, je crois que c'est la force de ce groupe, ils savent faire abstraction de tout ce qui peut se passer autour et se mettre au travail rapidement."

Objectif montée ?

"L'ambition c'est essayer de finir dans les six premiers, de se qualifier. Après il faut toujours avoir un objectif de montée, quand vous jouez une compétition, c'est pour la gagner. C'est un groupe qui a vraiment envie de victoires, de gagner, d'aller au plus haut. Et le plus haut, c'est le Top 14. C'est très ambitieux, mais voilà être ambitieux, ce n'est pas dérangeant, être orgueilleux, ce n'est pas dérangeant non plus. Il faut bien le placer simplement."

Sur les changements opérés cet été

"Le jeu, ça appartient aux joueurs. On a travaillé ensemble depuis le mois de juin sur ce qu'on voulait et ce que je pensais améliorer. On est en train de le mettre en place et comme toute chose qu'on veut mettre en place, il faut du temps et malheureusement, ce temps, on ne l'a pas. Donc il va falloir être très efficaces et on va voir dès les premiers matchs si on arrive à être efficaces dans certains domaines."

Le match du FCG contre Mont-de-Marsan sera à vivre en direct sur France Bleu Isère, vendredi 18 août à 19h.