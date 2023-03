"Être une joueuse d'Elite, c'est un sacerdoce" : le rugby féminin en mal de professionnalisation à Lons

Au Lons Section Paloise Rugby, les joueuses portent le même nom et la même couleur que les garçons, mais pour le reste, le gouffre est immense entre l'Elite féminine du rugby et le Top 14, les plus hauts niveaux féminin et masculin. Avec un budget de 280 000 euros pour cette saison, le club de Lons est cent fois moins doté que la Section Paloise et ses plus de 20 millions d'euros de budget.

Des joueuses non professionnelles

"On ne peut pas rivaliser, on ne peut pas lutter avec le Top 14" souffle Elodie Poublan, entraîneuse des 3/4 au Lons Section Paloise Rugby. "On est censées être sur le même pied d'égalité parce qu'on est au plus haut niveau féminin et eux sont le plus haut niveau masculin, mais on n'a pas les mêmes moyens. Ils sont tous payés, ils sont tous pros, ils ont des infrastructures, ils ont tout à disposition, tout le temps".

Elodie Poublan, entraîneuse des 3/4 au Lons Section Paloise Rugby © Radio France - Flore Catala

En effet ce qui fait la plus grosse différence entre filles et garçons au rugby, c'est la professionnalisation : là où les hommes jouent en pro, les femmes elles, sont amateures, même au plus haut niveau. Les joueuses de l'élite féminine de rugby ne sont donc pas payées, contrairement aux joueuses de football ou de basket par exemple. Le rugby ne peut pas être le métier des joueuses, elles ont une vie professionnelle à côté de leurs entraînements et de leurs matchs.

"On a des étudiantes, des infirmières, on a des filles qui travaillent dans l'agriculture, des ambulancières, on a tous les domaines" détaille Jean-François Lombard, le président du club de Lons*. "Et quand elles ont fini leur journée de boulot, elles viennent s'entraîner, à minima trois fois par semaine, plus les matchs le weekend qui parfois demandent des déplacements à l'autre bout de la France. Aujourd'hui, quand on veut être une joueuse élite et qu'on veut vivre sa passion, c'est un sacerdoce plus qu'autre chose".*

Jean-François Lombard, président du Lons Section Paloise Rugby © Radio France - Flore Catala

Un problème de moyens

Aujourd'hui chez les Lonsoises, il y a donc un sentiment d'injustice mêlé à la frustration de ne pas être reconnu à sa juste valeur. "Avec tout l'investissement qu'elles y mettent, elles aimeraient un petit quelque chose" fait remarquer Elodie Poublan. "On se dit qu'il faudrait un peu de reconnaissance, et on sait par quoi ça passe". Tout simplement par les moyens, le nerf de la guerre. Le Lons Section Paloise Rugby, comme d'autres clubs d'Elite, souffre d'un modèle économique très fragile, qui parfois empêche de mener à bien une saison entière. Chaque année, des clubs déclarent forfait pour toute une fin de saison en raison d'effectifs et de moyens trop justes pour continuer. Et à Lons, tout le monde redoute que le club y passe un jour.

Autant de disparités et de difficultés qui font que les filles peuvent moins rêver à être rugbywomen que les garçons. "Franchement c'est pas du tout juste" proteste Charlène Labourguigne, jeune joueuse de 20 ans à Lons, et étudiante en droit en parallèle. "Si on mettait plus de moyens, on serait plus reconnues et on pourrait en faire notre métier. On arrive à vivre avec, mais on se dit que ce n'est pas possible que ça continue comme ça indéfiniment".

Les joueuses et le staff appellent de leurs vœux une professionnalisation de l'élite. "Tout est à construire" selon Jean-François Lombard qui explique que ça doit surtout passer par davantage de visibilité pour le championnat féminin, et aussi par des mécènes et sponsors prêts à, au-delà des bénéfices financiers, "écrire l'histoire et nous accompagner dans ce qui sera la prochaine étape très certainement la professionnalisation du rugby féminin". Une étape pas encore tout à fait d'actualité, mais dans un avenir pas si lointain.