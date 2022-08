À seulement 26 ans, Evan Urruzmendi s'apprête à arbitrer en Pro D2

C'est ce qu'on appelle une ascension rapide, voire fulgurante. Evan Urruzmendi va entamer la prochaine saison aux commandes d'un match de Pro D2, dix ans après avoir débuté sifflet à la bouche. C'est le 15 juin dernier, à l'issue des saisons de Nationale et Fédérale 1, que le jeune, originaire de Saint-Jean-de-Luz et âgé de 26 ans, a appris la nouvelle. "C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la chance que j'avais de pouvoir découvrir le monde pro et forcément, tu regardes dans le rétro, en arrière, sur le chemin que tu as parcouru pour en arriver là."

Une demi-surprise puisqu'il faisait déjà partie des arbitres de Fédérale 1 à officier en Nationale. "Une vingtaine de match pour la saison dernière, précise-t-il, plus cinq en bord terrain, à la touche, en Pro D2." Mais à 26 ans, Evan Urruzmendi s'attend à être "testé" par les vieux briscards de la deuxième division. "C'est normal, ils le font lors de chaque début de match. C'est à moi de leur montrer que qu'ils ne pourront pas faire n'importe quoi. C'est un équilibre à trouver : être intransigeant, mettre suffisamment de distance tout en excellant dans l'exercice de pédagogue. Puis éviter d'être trop présent aussi, on est quand même là pour servir le jeu."

"Un énorme changement"

Lui qui a commencé le rugby à l'âge de cinq ans, dans le club de Saint-Jean-de-Luz, va continuer à mener sa double vie, entre le sifflet et l'entreprise familiale d'import/export de produit de la mer. "C'est une chance que j'ai, et qui me permet heureusement d'avoir du temps pour l'arbitrage." Et du temps pour se préparer à enfiler la tenue en deuxième division. Une préparation physique d'abord, "parce qu'à ce niveau-là, tout va (beaucoup) plus vite. Le rythme, les chocs, l'intensité. Les erreurs aussi se paient cash. Quant à l'arbitre, le travail de placement et de prise de décision doit être plus précis." Mais aussi sur les autres nouveautés pour Evan Urruzmendi. "Il y a des outils supplémentaires qui vont apparaitre par rapport à ce que j'avais avant. Ne serait-ce que la télévision, la communication aussi lors des rencontres. C'est un travail que je vais faire avec mon coach et sur les premiers matches. Puis la vidéo est un énorme changement. Un outil fabuleux, mais il faut s'en servir à bon escient au risque et c'est une habitude à prendre, une manière de faire que je dois appréhender le plus rapidement possible pour être performant."

Evan Urruzmendi (26 ans) s'apprête à découvrir la Pro D2 © Radio France - Stéphane Garcia

Afin de parfaire sa prépa, Evan Urruzmendi est épaulé par un entraineur, "Jean-Luc Rebollal, arbitre vidéo en Top 14". Mais il a aussi un autre parrain dans le milieu : Vivien Praderie. "On se connait bien du temps où il était ici (formateur à l'association du Biarritz Olympique Rugby, ndlr), il m'a vu évoluer et même si aujourd'hui il fait partie du comité Occitanie, on a gardé des liens et c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur plusieurs avis pour continuer à grandir." Sans oublier l'exemple de Thomas Charabas, autre arbitre basque à évoluer chez les professionnels et qui, d'une certaine manière, a, lui aussi, connu une ascension précoce jusqu'à ce niveau-là avec la Pro D2 à 24 ans et le Top 14 deux ans plus tard. "C'est un autre modèle, surtout quand on voit la manière qu'il a de concilier son travail d'urgentiste à l'hôpital de Bayonne et sa passion pour l'arbitrage."

En Fédérale 2 à 21 ans

Issue d'une "famille rugby", le benjamin de la fratrie (il a une sœur, ndlr) se lance dans l'arbitrage sur une idée de sa mère. "Comme tous les minots, je voulais devenir rugbyman professionnel. J'étais plutôt doué techniquement, mais physiquement un peu un peu plus frêle. Mais quand j'ai goûté à l'arbitrage, puis au pôle espoir de Bayonne, je me suis rendu compte que j'avais plus de faculté à progresser dans l'arbitrage et que ça pouvait devenir intéressant de continuer dans cette voie-là à 100%." Une saison en Fédérale 3, il avait alors 20 ans. Puis trois ans en Fédérale 2 et trois en Fédérale 1 et Nationale. Place désormais au premier niveau professionnel, avec le premier week-end de compétition, le 26 août. En attendant un jour le Top 14 ? "Ça reste un objectif, comme source de motivation pour toujours bien faire, toujours mieux faire, mais je n'ai pas envie de me bruler les ailes. On verra d'ici quelques années... Je vais tâcher déjà de répondre aux attentes qui ont été placées en moi en Pro D2."

Evan Urruzmendi a entamé sa préparation estivale par le match Rouen - Vannes, le samedi 6 août dernier (victoire de Vannes 33-7, ndlr). "Un avant-goût, mais aussi une confirmation que c'est ce que je veux faire !" La semaine prochaine, il retrouvera les autres arbitres de première et deuxième divisions en stage dans le Lot-et-Garonne. Avant de découvrir quelle sera sa première affiche. Le début d'un nouveau chapitre pour celui qui est licencié depuis cinq ans au Stade Hendayais.

Le dernier match qu'a arbitré Evan Urruzmendi en Fédérale 1 était St-Girons contre Castelnaudary - EU