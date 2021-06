EVENEMENT: France Bleu La Rochelle en direct du Vieux Port

Plus que quelques heures avant la finale du Top 14 de rugby!

France Bleu La Rochelle installe ses studios à bord de l'Espérance, un des bâteaux de la flotte d'Inter-Iles. 5 heures de direct dès 18h aux quatre coins de La Rochelle, au Stade de France avec les supporters rochelais montés à Paris.

Les supporters attendent cette rencontre avec impatience. Et nous aussi!

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi PHOTOS - Les supporters soutiennent le Stade Rochelais sur les réseaux sociaux

Ils comptent sur une victoire de l'équipe pour ramener le trophée au stade Marcel-Deflandre. Des scènes de liesses avaient éclaté sur le Vieux Port de La Rochelle après la victoire en demi-finale.

à lire aussi VIDEOS - Scènes de liesse après la victoire du Stade Rochelais en demi-finale du Top 14

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Inter-îles, partenaire de notre soirée évènement

Envie de prendre le large durant l'été? Depuis 1988 Croisières Inter-îles propose des croisières et des liaisons maritimes ! Pour quelques heures ou une journée, partez à la découverte de Fort Boyard et des îles de la Charente-Maritime (île d’Aix, d’Oléron et de Ré) depuis l’un des 5 ports de départs : La Rochelle - Saint-Martin de Ré (île de Ré) - Boyardville (île d’Oléron) - Saint-Denis-d’Oléron (île d’Oléron) - La Tranche-sur-Mer.

Des navires récents et confortables, garantie d’un moment de plaisir en famille ou entre amis !