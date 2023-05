Rugby : Exceptionnels, les Viennois qualifiés pour la finale et promus en Nationale

Les Viennois fêtent la qualification pour la finale et la montée

Cette saison 2022-2023 restera dans l'histoire du CS Vienne, qui accède à la Nationale après un parcours éblouissant en phase finale. Et la demi contre St-Jean-de-Luz n'a pas été différente avec un scénario incroyable et un dénouement heureux pour les Viennois.

Champion de fédérale 2 en 2012, le CS Vienne pourrait soulever un nouveau bouclier cette saison, en cas de victoire contre Périgueux © Radio France - Remy Doutre

Onutu délivre le CSV sur la sirène

Vainqueur 24-11 au match aller la semaine dernière, Vienne s'est vite retrouvé sous la pression des Basques qui ont pris les devants dès les premières minutes. Alors que la fin de match approche, les Luziens mènent encore 27-10 et sont virtuellement qualifiés, mais le dernier ballon est viennois, et le CSV va arracher la qualification au bout du suspens grâce à un essai de son ailier Nicolas Onutu. Les Viennois s'inclinent 27-17, mais passent devant St-Jean-de-Luz en cumulant les matchs aller et retour.

Cette saison, Vienne ne visait pourtant rien d'autre que le maintien. Cinquièmes de leur poule les hommes de Philippe Buffevant se sont pris au jeu lors des phases finales, les voilà en finale, et surtout promus en Nationale la saison prochaine où ils retrouveront leur voisin du CS Bourgoin-Jallieu. L'aventure est incroyable pour cette équipe non professionnelle où les joueurs sont pluriactifs, et ont donc une autre activité à côté du rugby.

Vienne pourrait rendre l'histoire encore plus belle en cas de victoire en finale contre Périgueuxle week-end prochain. Après le Brennus en 1937, et un dernier titre de Fédérale 2 en 2012, les Viennois peuvent ramener un nouveau bouclier sur les bords du Rhône.