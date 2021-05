VIDÉOS - Le Stade Toulousain décroche sa 5e étoile et assoit sa domination sur le rugby européen

Le Stade Toulousain règne désormais sans partage sur le rugby européen après sa victoire sur le Stade Rochelais 22 à 17 en finale de la Champions Cup ce samedi. Les Rouge et Noir décrochent leur cinquième Coupe d'Europe. Aucun autre club n'a réussi cet exploit. De quoi chavirer dans le bonheur.

C'est historique : le Stade Toulousain a décroché sa cinquième Coupe d'Europe ce samedi en battant le Stade Rochelais X à X en finale de la Champions Cup sur la pelouse du Stade de Twickenham à Londres. Le club est le premier en Europe à réussir cet exploit. Les Rouge et Noir ont remporté la Coupe d'Europe en 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021. Avec ce cinquième titre, les Toulousains devancent désormais les Irlandais du Leinster qui ont remporté quatre fois le trophée en 2009, 2011, 2012 et 2018.

Le demi de mêlée du Stade Toulousain, capitaine pour cette finale, Antoine Dupont soulève la coupe d'Europe. Les Rouge et Noir, souriants, embrassent la Coupe, tour à tour, avant d'aller prendre la photo officielle. Ils font un tour d'honneur du stade de Twickenham où 10.000 personnes ont pu encourager les deux équipes.Les joueurs font ensuite des photos avec le trophée à l'image des frères Arnold.

Antoine Dupont, capitaine du Stade Toulousain, pour cette finale de Champions Cup face à la Rochelle soulève le trophée en affichant un large sourire. © Maxppp - David Davies

Tous seuls sur le toit de l'Europe après onze ans d'attente

Cette victoire historique a fait chavirer les joueurs, le staff et les supporters du Stade Toulousain dans le bonheur et l'émotion. Les supporters toulousains sont par exemple euphoriques place Saint-Pierre à Toulouse. Ils ont allumé de fumigène. Ils chantent, ils dansent. Ils font la chenille. Ils ont envie de profiter aussi longtemps que possible.

Les supporters admettent que le match a parfois été crispant mais "l'expérience a parié. Nous sommes les plus heureux. On va faire la fête tout ce qu'on peut. Maintenant, on attend le 21e bouclier de Brennus", analysent-ils.