Fa'anunu ne viendra pas, l'USAP cherche de nouveau un pilier

Décidément, l'USAP n'a pas de chance avec les recrues en provenance de Castres. On se souvient du coup dur en 2017 pour Brice Mach qui revenait au club mais qui avait dû mettre un terme à sa carrière avant même de pouvoir porter les couleurs de l'USAP. Cette fois, c'est le pilier Paea Fa'anunu qui ne pourra pas jouer avec le club catalan.

Le pilier recruté il y a deux semaines n'est finalement pas apte suite à des avis médicaux défavorables. L'USAP doit donc repartir à la recherche d'un nouveau pilier droit car la situation est clairement complexe à ce poste. Le club s'est séparé de Gert Muller, Alex Brown, Nicolas Lemaire et Yassine Boutemmani et donc le compte n'est plus du tout bon.

Matchs de préparation contre Carcassonne et Colomiers

D'autre part, l'USAP attend toujours de savoir à quel moment la saison de Pro D2 va reprendre (le 5 septembre ? le 12 ?). Le club catalan jouera ses matchs de préparation à Aimé-Giral. L'affaire est quasi ficelée avec Carcassonne pour un match le 14 août (à huis clos ?). Le 21 août, le club catalan devrait recevoir Colomiers pour un choc amical entre les deux premiers de la saison arrêtée prématurément. Selon la reprise du championnat, la date de ce match contre les Columérins pourrait être décalée et un troisième match programmé : ce ne sera pas Montpellier comme un temps évoqué, mais potentiellement un autre gros club de Top 14 (Toulouse ?).