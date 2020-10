Fabien Galthié appelle huit Toulousains pour les matches d'automne du XV de France

Huit Toulousains sur 31 joueurs. Fabien Galthié a dévoilé ce mercredi midi la composition du groupe qui préparera les matches d'automne du XV de France. Dans le lot, le Lotois appelle six joueurs du Stade Toulousain, pour porter de nouveau le maillot bleu : Cyril Baille, Julien Marchand, Peato Mauvaka, François Cros, Selevasio Tolofua, Antoine Dupont, Romain Ntamack, et Thomas Ramos.

"Dans le contexte actuel, le XV de France doit incarner la fraîcheur, la vie. Nous avons retenus 31 joueurs avec cette pensée" a assuré de son côté le manager général de l'équipe de France Raphaël Ibanez.

Le calendrier international reprend pour les Bleus le 24 octobre, avec la réception du Pays de Galles, en match amical. La rencontre permettra de préparer la dernière journée du Tournoi des 6 nations, la semaine suivante. Pour terminer la compétition, et peut-être la gagner, les Français doivent encore vaincre l'Irlande, le 31 octobre au Stade de France. Le match devait initialement se dérouler le 14 mars, mais avait été reporté à cause de l'épidémie de coronavirus.

Enfin, les Bleus participeront à la première Coupe des Nations d'Automne (Autumn Nations Cup), une compétition organisée par le Comité des Six Nations, et qui remplace les habituels test-matches d'automne entre équipes du nord et du sud, rendus impossibles par l'épidémie.

Le programme du XV de France

Match amical

24 octobre : France – Pays de Galles, au Stade de France (21h00)

Tournoi des 6 Nations (5eme et dernière journée)

31 octobre : France – Irlande, au Stade de France (21h00)

Coupe des Nations d'Automne

15 novembre : France – Fidji, lieu à déterminer

22 novembre : Ecosse – France, Murrayfield (Ecosse)

28 novembre : France – Italie, Stade de France

5 ou 6 décembre : finale ou match de classement