Fabien Galthié de passage en Dordogne pour entraîner les rugbymen amateurs de Belvès

Veste et jogging aux couleurs de l'Equipe de France, Fabien Galthié fait son entrée dans le stade de Belvès sous les applaudissements. La venue du sélectionneur du XV de France est un événement pour le club amateur qui évolue en Fédéral 2 et pour tout ce village de 1400 habitants. D'autant plus qu'il vient transmettre son expérience et donner un entraînement aux "Sangliers".

ⓘ Publicité

"Je suis venu car il y a ici une passion pour le rugby. On le voit avec tous ces éducateurs, ces joueurs qui portent le maillot, dont beaucoup sont des locaux", déclare le sélectionneur des Bleus qui a la réputation d'être attaché au sport amateur. Dans les vestiaires, il montre sur un tableau blanc comment va se dérouler l'entraînement, issu de vrais séances avec le XV de France.

"C'est dur physiquement"

Les joueurs rentrent sur le terrain sous le regard des nombreux spectateurs dans les gradins. Mais ils sont rapidement surpris de l'intensité donnée par l'entraîneur du jour. Après une heure de jeu, Hugo, demi-de-mêlé, sort en sueur : "C'est dur physiquement", concède-t-il, mais c'est un honneur car c'est le meilleur entraîneur français".

Au bord du terrain, Jean n'en revient pas de voir Fabien Galthié au Stade Belvèsois. Il raconte y avoir lui-même joué dans les années 1950. "C'est extraordinaire. Il se met à la hauteur d'un club de Fédéral 2. Il incarne la simplicité du rugby", s'enthousiasme-t-il.

Haie d'honneur et dédicaces

Mais ce sont les enfants du club qui ont le plus d'étoiles dans les yeux. Ils font une haie d'honneur au sélectionneur avant de lui demander des autographes sur leurs feuilles, maillots ou ballons de rugby. "C'est génial qu'il vienne dans un petit village", s'émerveille Clément, 10 ans.

Les enfants du club de rugby de Belvès ont pu prendre des photos et faire signer des autographes à Fabien Galthié. © Radio France - Gabin Grulet

À la fin de l'entraînement, les joueurs de l'équipe sénior offrent en souvenir le maillot rouge de Belvès à Fabien Galthié. Ce dernier assure "s'être régalé" et s'amuse même en promettant de garder les numéros de quelques joueurs pour une éventuelle sélection au Tournoi des Six Nations.

Rentrée médiatique

Car Fabien Galthié est venu en Dordogne à un moment clé pour le XV de France. Le 5 février, les Bleus feront leur entrée en lice face à l'Italie dans le Tournoi des Six Nations, puis ils devront se préparer pour la Coupe du Monde en septembre prochain. Le sélectionneur a donc fait sa rentrée médiatique à Belvès en donnant une conférence de presse.

Malgré plusieurs blessures et une période tendue à la fédération avec le retrait de l'ex-président Bernard Laporte, il s'est montré confiant à l'entame de cette année 2023 avec une "équipe qui va continuer à progresser". L'an dernier, l'Equipe de France avait réalisé le Grand Chelem, c'est-à-dire qu'elle avait remporté toutes ses rencontres, lors du Tournoi des Six Nations. "L'objectif est de rééditer ce qu'on a fait et de rester une nation du top 3 mondial", a déclaré Fabien Galthié.

Depuis Belvès, il a également annoncé que la liste des 42 joueurs sélectionnés pour le Tournoi des Six Nations sera dévoilé mardi 17 janvier.