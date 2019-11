Fabien Galthié invite les médias dans son village du Lot pour présenter le staff du XV de France

Montgesty, France

D'habitude, le service de communication de la Fédération française de rugby est beaucoup plus protocolaire. Mais à présent, c'est Fabien Galthié qui commande. Le Lotois, nouvellement aux manettes des Bleus, a décidé en quelque sorte de s'auto-intrôniser et de présenter son staff depuis son rocher. Via un communiqué de presse indépendant envoyé aux rédactions ce mercredi soir, il organise mercredi prochain une grande conférence de presse dans son village de Montgesty, 335 habitants, dont son père Jean-Noël est le maire.

Sur Twitter, la nouvelle a été confirmée par les services de l'Etat lotois. Fabien Galthié, 50 ans, natif de Cahors, présentera son staff, notamment Raphaël Ibanez, dans la salle communale du village. Il propose même un "buffet très gourmand" au café du village. Et de préciser qu'on capte mal à Montgesty et que la mairie ne proposera de Wi-Fi!

Au programme : la conférence de presse en fin de matinée à la salle communale avec la présentation de l'encadrement, un déjeuner à la mairie et de 15 heures à 16 heures un entraînement avec l'école de rugby de Cahors.

