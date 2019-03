Fabien Pelous : "Arrêtons de penser qu'on se met en danger de mort sur un terrain"

Toulouse, France

Retraité des terrains depuis 2009, Fabien Pelous (118 sélections avec le XV de France) garde un œil attentif sur le rugby d'aujourd'hui. Alors que s'ouvre ce lundi à Marcoussis un colloque de trois jours (du 18 au 20 mars) pour évoquer la santé des joueurs, Fabien Pelous veut faire le distinguo entre monde amateur et professionnel.

Fabien Pelous : "On peut rentrer sans risque sur un terrain de rugby amateur"

Depuis le mois de mai 2018, trois décès sont venus endeuiller le monde du rugby. Ceux d'Adrien Descrulhes (17 ans, joueur amateur à Billom), Louis Fajfrowski (21 ans, Stade Aurillacois) et Nicolas Chauvin (18 ans, équipe Espoirs du Stade Français). Fabien Pelous y voit pourtant une différence : _"_Ce n'est pas parce qu'on se met sur un terrain de rugby amateur qu'on risque sa vie. Il y a je crois deux sortes de rugby. Un rugby professionnel devenu de plus en plus solide, musclé et qui engendre des risques. Malheureusement ces risques ont été très préjudiciables pour deux joueurs de rugby professionnels. Mais dans le rugby amateur, bien heureusement, on peut rentrer sans risque", estime Fabien Pelous. "Je ne peux pas vous dire que le rugby n'est pas générateur de blessures mais qu'on risque sa vie en entrant sur un terrain de rugby, non. Je suis en opposition par rapport à ça."

Fabien Pelous : "Il ne sortira pas grand chose de nouveau"

"Oui, ce rendez-vous est important pour faire l'état des lieux et pour voir ce que l'on peut faire. Faire évoluer les règles ? Cela a déjà été fait sur certains niveaux de rugby et différentes catégories. La Fédération a quand même pris des mesures dans ce sens. Les choses sont enclenchées. Avoir une réflexion de plus sur ça, je pense qu'il n'en sortira pas grand chose de nouveau mais en reparler pour en avoir conscience je crois que c'est important."

Alors, que faire ? "On ne peut pas jouer un rugby différent en France que dans le reste du monde. La problématique que l'on a en France ne se pose pas dans le reste du monde. C'est parce qu'on a eu ces cas dramatiques que cette question se pose légitimement mais il faut arrêter de penser qu'en rentrant sur un terrain de rugby on se met en danger de mort. Il faut demander aux arbitres d'arbitrer la règle et les choses iront bien. Je ne veux pas dramatiser."