"Faire plus d'efforts que la saison dernière" pour le MHR, qui retrouve le Top 14 à La Rochelle

C'est un gros morceau qui attend les rugbymen montpellierains d'entrée de jeu, pour attaquer la saison de Top 14. Les hommes de Philippe Saint-André se rendent sur la pelouse de La Rochelle, champions d'Europe en titre, ce samedi à 21h05. Un déplacement périlleux, après une préparation plus courte par rapport à d'habitude, à cause du (ou plutôt grâce au) titre de champion de France, remporté fin juin face à Castres.

"On ne va pas nous faire de cadeaux" - Geoffrey Doumayrou, joueur de rugby du MHR

Le mot d'ordre est clair : ne pas tomber dans l'euphorie et ne pas croire que tout sera facile. "Il faudra faire beaucoup plus d'efforts si on veut avoir le même résultat", reconnaît Geoffrey Doumayrou, qui a pleinement conscience de la difficulté de faire bonne figure après un titre. Lui qui a évité de peu la descente avec le Stade Français en 2015-2016, une saison après avoir glané le bouclier de Brennus avec le club parisien. "On ne va pas nous faire de cadeaux, tout le monde va vouloir nous battre."

Le MHR s'est imposé à La Rochelle la saison dernière

Même vigilance pour l'un des entraîneurs, Jean-Baptiste Élissalde, qui attend ses joueurs au tournant, malgré cette préparation raccourcie. "Si on ne met pas les choses dans l'ordre, on va vivre un sale début de saison. Les joueurs le savent mais ça ne suffit pas, il faut faut le montrer maintenant". Assumer face à une équipe de La Rochelle très solide à domicile, même si les Montpellierains avaient réussi l'exploit de s'y imposer la saison dernière (23-29).

Tout est remis à plat, désormais, dans un début de saison où le MHR aura fort à faire. Car après La Rochelle, les Héraultais recevront Bordeaux-Bègles le week-end prochain, autre équipe candidate pour le titre de champion.