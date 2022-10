Famille Guinot : La passion USAP sur quatre générations

"Chez nous, le rugby c'est aussi naturel que de manger des huîtres ou de respirer", tout est résumé par Christophe , le numéro 2 des quatre Guinot abonnés à l'USAP. Il y a Jean, 89 ans, qui est le père de Christophe, le grand-père de Yohann et l'arrière grand-père de Enzo (14 ans). Tous sont abonnés à l'USAP et vivent les matchs côte à côte en tribune Chevalier.

En 1970, Jean, ostréiculteur à Arcachon, vient s'installer à Perpignan : "Quand on est arrivé à Perpignan, on logeait dans le quartier de la patte d'oie, entre Aimé-Giral et Brutus. J'allais de temps en temps à Brutus, mais étant quinziste à la base, j'allais beaucoup plus régulièrement à Aimé-Giral. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. À l'époque, ce n'était pas professionnel, c'était un peu folklorique."

La famille Guinot : La passion USAP se transmet de père en fils Copier

Son fils, Christophe, se souvient aussi de ces premiers moments de découverte de l'USAP : "On allait à pied au stade, on habitait le quartier, on était déjà conditionné avant même de rentrer dans le stade par l'ambiance, par l'humeur et les frissons. Toute la semaine, on attendait le match avec impatience". Guinot père et fils sont littéralement tombés amoureux de l'USAP et faisaient même, de temps en temps, les déplacements : "Il y avait ces derbies à Narbonne et Béziers, c'était quelque chose."

"Je suis dans la continuation d'une longue lignée de supporters catalans" - Enzo, 14 ans

Jean Guinot s'abonne donc très vite pour suivre tous les matchs du club catalan, sa première carte il la prend dans la fameuse tribune CGT : "On suivait la progression du ballon tout le match, on devait faire autant de terrain que les joueurs. Ce sont de sacrés souvenirs et puis, en 1988 on s'est abonné à la tribune Chevalier, et sans arrêter une seule fois depuis."

L'USAP prend une place capitale dans la vie de cette famille d'ostréiculteurs basée à Leucate. Et, à chaque nouvelle génération, la passion se transmet. Yohann, le fils de Christophe, est lui aussi tombé dedans tout petit : "Les premières années j'allais en pesage, mais bon à la mi-temps je montais en tribune. C'est venu tout seul cette passion pour l'USAP et puis je retrouvais les copains au stade."'

Et l'aventure continue : le petit dernier, Enzo, 14 ans, est lui aussi un mordu du club catalan : "En voyant mon père, mon grand-père et mon arrière grand-père y aller, j'ai donc voulu aussi. Au début, on achetait les places en faisant la queue au guichet et il y a deux ans, j'ai eu mon premier abonnement, j'étais vraiment content.". Comme son arrière grand-père, c'est l'ambiance à Aimé-Giral qui l'a tout de suite enthousiasmé : "Je me souviens de la demi-finale de 2018 contre Mont-de-Marsan, on gagne 28 à 8 et il y avait des supporters dans les tribunes qui faisaient la chenille, j'ai trouvé ça génial, c'était émouvant."

"C'est une communion familiale qui est utile et nécessaire" - Christophe

Casquette usapiste dédicacée sur la tête, Enzo ne raterait surtout pas un match de l'USAP et malgré son jeune âge, il comprend et savoure sa chance de vivre ça en famille : "C'est une fierté de les suivre, je suis dans la continuation d'une longue lignée de supporters catalans."

Côte à côte, ils vivent les matchs, il n'y a pas d'autres mots. Ils ne vont pas à Aimé-Giral en simples observateurs : "On regarde le match les uns contre les autres, quand ça pousse à gauche en mêlée, on pousse comme des sardines, de belles sardines d'ailleurs. Et, après, il y a un débriefing, parfois on va manger au restaurant ensemble et ça provoque une communion familiale qui est utile et nécessaire."

Yohann aussi savoure ce rendez-vous familial : "Ce sont des moments qui sont très humains, on apprécie énormément. On a des métiers très prenants et aller au stade c'est notre moment à nous." Yohann est volontiers désigné comme étant le plus agité des quatre en tribune : "Mon père et mon grand-père me calment de temps en temps". "Enzo bien sûr a aussi son tempérament, rajoute Christophe, il a la fougue d'un adolescent mais il faut en passer par là ! On n'entendrait rien dans les tribunes sinon."

Quasiment la moitié de l'histoire de l'USAP à eux quatre

Si l'USAP a célébré ses 120 ans, les quatre générations de la famille Guinot en couvrent presque la moitié. En quelques secondes et quelques noms d'idoles, ils balaient plus de 50 ans d'histoire. Pour Jean, la préférence va forcément aux années 70 : "Paul Goze, Paul Foussat, Yves Brunet, Jean-François Imbernon, Roland Génis", Christophe emboîte le pas : "J'adorais le centre Charly Artès et aujourd'hui, j'apprécie le deuxième ligne Shahn Eru."

Avec Yohann, on fait un bond dans les années 2000 : "J'adorais Manny Edmonds, il nous a fait gagner des matchs." Et puis, pour la version plus actuelle, Enzo est admiratif de "Mathieu Acébès, c'est un gros tempérament, et c'est bien d'avoir aussi des joueurs calmes donc j'aime beaucoup aussi Piula Faasalele."

La passion anime la famille Guinot qui à chaque fois se rend à Aimé-Giral sans autre ambition que celle de prendre du plaisir. L'USAP est un lien fort, une passion qui se transmet naturellement. Le coup de foudre entre Jean et le club Catalan dans les années 70 vit toujours et a encore de belles années devant lui.

Reportage : La passion USAP à travers les générations pour la famille Guinot Copier