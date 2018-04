Grenoble, France

On apprenait en janvier le départ de Sogeti, partenaire historique du FCG. Son remplaçant a été annoncé en marge de la 29e journée de Pro D2 contre Aurillac. Le FCG s'inscrit dans la continuité avec un partenariat local : la société d'intérim Work 2000, fondée à Grenoble, deviendra le premier sponsor du club à partir de la saison prochaine. L'entreprise était déjà présente au sein du club et renforce ainsi son engagement aux côtés des Rouge et Bleu.

Un investissement de trois saisons

Le montant du partenariat entre Work 2000 et le FCG n'est pas connu, mais l'investissement de la société est moins important que celui de Sogeti. "Avec Sogeti, c'était hors norme, commente le président délégué du FCG, Michel Martinez. Aujourd'hui nous sommes dans un investissement durable et pérenne." Un investissement sans commune mesure, mais tout de même "très très important" souligne Nicolas Trichet, directeur exécutif du club.

"Sogeti c'était hors-norme (...) aujourd'hui nous sommes dans un investissement durable et pérenne" - Michel Martinez, président délégué du FCG

L'entreprise Work 2000, 39 agences partout en France, 130 collaborateurs, et un chiffre d'affaire de 85 millions d'euros, faisait déjà parti des sponsors principaux du FCG depuis trois saisons. Le groupe est déjà très présent dans le sport isérois puisqu'il est également partenaire du club de basket de La Tronche-Meylan (BCTM). Club dont le président est Jean-Claude Pic, le directeur général du groupe Work 2000.