FC Grenoble : le pilier Sona Taumalolo déclaré inapte à la pratique du rugby

Par Julien Morin, France Bleu Isère

Terrible nouvelle pour Sona Taumalolo, le FCG et les supporters grenoblois. Le pilier, international tongien, ne portera plus les couleurs Rouge et Bleu la saison prochaine en Top 14. Il a été déclaré inapte à la pratique du rugby en raison de lésions aux cervicales.