Pro D2 : Le FC Grenoble s'impose de justesse face à l'USO Nevers (19-18)

Une semaine après avoir renversé Montauban (33-34) à Sapiac , le FC Grenoble accueillait Nevers ce jeudi 27 octobre au Stade des Alpes en match d'ouverture de la 9e journée de Pro D2. Coté Grenoblois, le centre Batu Ezcurra était capitaine pour la première fois. La saison dernière, les Rouge et Bleu l'avaient emporté avec le bonus offensif au Stade des Alpes (34-10). Cette fois-ci Grenoble l'a emporté d'un petit point (19-18) malgré de nombreuses touches et mêlées perdues. Plus d'informations à venir...

Les deux équipes se rendent coup pour coup

Les deux équipes ne sont pas lâchées du coup d'envoi à la sirène, avec une première pénalité dès la 5e minute pour les Grenoblois, égalisée quelques minutes plus tard par les Nivernais. Les deux équipes se rendent coup pour coup et le score est de 6-6 à l'heure de jeu. De leur côté, les hommes de Fabien Gengenbacher enchainent de bonnes séquences, mais leur conquête, déjà en difficulté face à Montauban, se montre très friable, avec un bras cassé et deux pénalités en mêlée et trois lancers perdus en touche, dont une à 5 mètres de l'en-but adverse.

Mais à la 35e minute, les Grenoblois reviennent jouer dans les 22 de Nevers après une touche perdue par les visiteurs, et en bout de ligne Karim Qadiri déborde et le meilleur marqueur Grenoblois va aplatir le premier et seul essai du match. La transformation passe et Grenoble mène de 7 points, mais sur le renvoi les Grenoblois se mettent à la faute et le buteur neversois réduit l'écart avant la pause (13-9)

Un match indécis de bout en bout

Doublement pénalisés d'emblée au retour des vestiaires, les Grenoblois laissent Nevers revenir à un point 13 à 12. Les deux équipes se neutralisent dans le jeu mais les mêlées sont toujours compliquées, et l'arbitre Evan Urruzmendi attribue un carton jaune de chaque côté. Sur une mêlée suivante, le pack isérois récupère une pénalité redonne un peu d'air (16-12).

Mais sur un placage à l'épaule, Fonua se met à la faute et prend lui aussi un carton jaune, laissant ses partenaires à 13 contre 14 tandis que Nevers revient de nouveau à un point. Les Grenoblois ne faiblissent pas et récoltent une pénalité à l'entrée des 22 nivernais, passée sans problème par Corentin Glénat, mais Nevers en récupère une aussi à 22 mètres en face des perches. Le score est de 19-18, il reste cinq minutes à jouer.

Mais les Rouge et Bleu tiennent bon et récupèrent une pénalité à quelques secondes de la sirène. Pour la deuxième fois d'affilée, ils s'imposent au forceps, d'un petit point. Une victoire courte mais précieuse qui leur permet de reprendre provisoirement la 2e place du classement à égalité avec Agen.