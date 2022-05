FCG : Bruno Delatte, l'intendant, tire sa révérence après 42 ans dans l'ombre du rugby grenoblois

Son dernier bal, sa dernière virée ... c'est ce soir son dernier match avant la retraite ! Bruno Delatte, un homme de l'ombre, souriant et indispensable, dont le départ mérite d'être salué.

à lire aussi Le FC Grenoble se maintient en Pro D2 grâce à sa victoire contre Carcassonne (28-23)

Bruno Delatte, l'intendant historique du FCG Copier

Arrivé en 1968

Pour tout le monde au FCG Bruno c'est "pomme", un surnom attribué dès ses premiers pas dans le club au début des années 80. C'est David Aucagne qui le lui trouve car Bruno portait régulièrement le sac de Pierre Pommier, un joueur blessé. L'anecdote dit bien le dévouement de ce Nordiste débarqué à Grenoble en 1968, parce que l'air des montagnes était meilleur pour sa sœur asthmatique.

L'intedant du club, bruno Delatte alias "pomme" - FCG

L'eau, les ballons, les repas ... et les arbitres !

En 1980, Bruno Delatte assiste à ses premiers entraînements, et ensuite, il ne quittera plus le FCG ! 42 ans à s'occuper de l'eau, des ballons, des maillots, des repas, des arbitres "ici il savent qu'ils sont bien reçus" dit-il. En 2013, il est même devenu l'unique CDI du club, qui tenait absolument à le remercier et quelque part à le protéger. Moins connu que les joueurs, Bruno est une figure du FCG, dont la dernière sera saluée ce jeudi soir face à Bourg-en-Bresse.

Il apporte toujours sa bonne humeur, c'est important, comme par exemple cette saison quand c'était un peu plus difficile.

Antonin Berruyer est le troisième ligne rouge et bleu : "c'est le premier arrivé au stade, il apporte toujours sa bonne humeur, c'est important, comme par exemple cette saison quand c'était un peu plus difficile."

Après son dernier match Bruno Delatte aura le temps d'aller au tribunal, une des ses activités préférées, et aussi de rendre visite à tous les anciens joueurs qui l'ont déjà invité. Et il y en a beaucoup.