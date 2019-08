EN DIRECT/PRO D2: Le FCG reçoit Colomiers, suivez la 1ère journée

Un an après l'avoir quittée, le FCG retrouve la Pro D2. A domicile, face à Colomiers, les rugbymen grenoblois veulent assurer et se relancer. La saison dernière fut longue et compliquée, celle qui arrive sera-t-elle celle du renouveau? Vivez cette première journée en direct sur France Bleu Isère.