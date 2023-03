FCG : Erwan Dridi commence enfin, sept mois après sa blessure

Il voit enfin "le bout du tunnel". Erwan Dridi va enfiler pour la première fois ce vendredi soir le maillot du FCG, huit mois après avoir posé ses valises dans la capitale des Alpes. La faute à une vilaine blessure, une rupture des ligaments croisés du genou, survenue à la fin du mois de juillet alors qu'Erwan Dridi et ses coéquipiers achevaient la première partie de leur préparation estivale.

"J'ai pu tisser des liens en dehors du rugby"

Opération, rééducation, l'aventure n'avait pas commencé qu'elle était déjà mise entre parenthèse. "Je me suis dit que ça faisait partie de notre sport" souffle aujourd'hui Erwan Dridi, "ce qui était difficile c'est qu'au début je m'entrainais tout seul, je n'avais pas trop de liens avec le groupe, après j'ai pu tisser des liens en dehors du rugby et j'ai réussi à m'intégrer facilement".

Surtout Erwan Dridi travaille dur, et revient vite. Au FCG personne ne s'attendait à voir revenir l'ailier dès le 3 mars. "Sa cicatrisation a été beaucoup plus rapide que prévue" explique Nicolas Nadau, l'entraineur des 3/4 qui a donc là une option de plus sur cette fin de saison "il a un appétit féroce, il a les dents qui rayent le parquet, et c'est toujours intéressant d'avoir un joueur de plus qui vient bousculer la hiérarchie".

"Jouer avec les copains"

Erwan Dridi lui veut surtout savourer, sans appréhension : "on a pris toutes les précautions, pas de stress, j'ai surtout hâte. C'est surtout du plaisir, jouer avec les copains et profiter un maximum". Surtout qu'avec sa série de 4 victoires consécutives Grenoble est revenu aux premières places du classement et que la fin de saison s'annonce sportivement enthousiasmante.