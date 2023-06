FCG : "l'argent nécessaire sera mis en fin de saison", assure Laurent Pélissier, président des actionnaires

Mine grave, regard parfois dans le vague, trois dirigeants du FCG se sont présentés en conférence de presse, ce jeudi, au stade Lesdiguières, à Grenoble. Quelques jours après la rétrogradation du club de rugby grenoblois en Nationale, ses dirigeants l'assurent : "l'argent nécessaire sera mis en fin de saison pour que les comptes du FCG soient dans le vert", affirme Laurent Pélissier, président de la société des actionnaires (SPP). Selon lui, ça représente 2 millions et demi d'euros, à injecter en attendant le passage devant la DNACG (Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion), le gendarme financier du rugby français.

Renflouement des caisses avant le passage devant la DNACG

"L'argent est sur le compte de SPP et il reste à être versé si tout le monde est d'accord sur le montant", ajoute Laurent Pélissier. "Si on met tout cet argent, embraye Patrick Goffi, c'est pour que derrière on ne vienne pas nous imposer encore des conditions pour la prochaine saison qui fait que le club ne pourrait pas les assurer. Et à ce moment-là on aurait perdu tout le bienfait des fonds apportés."

"C'est un mauvais rêve et je comprends le désarroi de toutes ces personnes", a réagit Patrick Goffi, l'un des actionnaires du club. "On est là, tous ensemble, soudés. Si tout avait été bien fait, le FCG n'en serait pas là, poursuit l'homme d'affaires. Mais c'est la loi de gestion d'une entreprise."