FCG : la Ligue Nationale de Rugby rend provisoirement six points au club grenoblois

JEAN MARIE HERVIO / DPPI Media / DPPI via AFP

Le FCG passe de la dernière à la 7e place de Pro D2, sans jouer. Le club de rugby grenoblois a récupéré provisoirement ses 6 points retirés en début de saison. La décision a été annoncée ce lundi par la Ligue Nationale de Rugby. Le FCG se voit réattribuer ces 6 points jusqu'au 22 septembre, date de l'audience qui décidera de la requête déposée par le club grenoblois auprès du CNOSF, et si le club récupère définitivement ses 6 points.

La direction du club de rugby isérois a déposé cette requête auprès du Comité National Olympique et Sportif Français après le retrait de six points décidé par le gendarme financier du rugby français, le 22 août dernier. Cette décision a été actée après les soucis financiers qu'a traversé le FCG, et a été appliquée dès le début de la saison de Pro D2.