FCG : la nouvelle équipe dirigeante dévoile les contours de sa reprise en main du club

Quelques jours après avoir gardé le droit d'évoluer en Pro D2 , le FCG peut désormais se projeter sur son avenir, et sa reprise en main par la nouvelle équipe dirigeante. Au cœur du nouveau projet, un triple objectif en l'absence de mécénat : s'appuyer sur la formation, trouver un maximum de partenaires et compter sur le soutien des supporters.

Le Top 14 toujours dans le viseur

Sur le plan sportif, l'ambition reste la même pour le nouveau président Patrick Goffi : se donner les moyens de retrouver le Top 14 dans un avenir proche. "On aurait pu monter cette année. Pour avoir cette ambition, il faut bien préparer les paliers. A partir du moment où on aura réussi la mise en place de notre modèle la prochaine saison, je veux qu'on soit le plus rapidement possible en Top 14. Tous les recrutements qui ont été faits sont des joueurs de niveau Top 14".

Mais le président s'attend à un sacré défi cette année "Il n'y a pas que Grenoble. Il y aura Brive cette année, Aix et Colomiers se sont renforcés, on va retrouver Nevers, Vannes et Mont-de-Marsan. Il y aura 7-8 clubs qui vont être très, très solides". D'autant qu'il faudra composer cette saison avec six points retirés au classement pour sanctionner la mauvaise gestion récente sur le plan financier. A noter que le club a l'intention de contester quatre de ces points, les deux autres résultant d'un sursis infligé quelques mois plus tôt.

La formation reste au cœur du projet

Dans cet optique, la formation restera un élément central du projet, comme c'est le cas depuis plusieurs saisons. "C'est un vecteur économique très important. Le club de Grenoble est réputé parce qu'on a investi dans cette formation". C'est aussi une stratégie pragmatique, au regard des finances forcément limitées du FCG. "Quand on va vouloir recruter quelqu'un, on va d'abord demander s'il y a pas quelqu'un au centre de formation et dans combien de temps il sera prêt à jouer en équipe première. Tous ces échanges sont bénéfiques pour la valorisation du joueur mais aussi en valorisation économique".

De quoi ravir en tout cas le directeur de la formation Franck Corillhons : "Aujourd'hui 44 joueurs, pro ou espoirs pros, vont représenter le FCG cette année, dont 23 formés au club. Plus de 50% de l'effectif est issu et formé au FCG. Donc on va continuer à travailler en ce sens pour faire grandir les garçons, qu'il continuent à jouer et s'épanouir au sein du FCG".

Reste qu'il faudra malgré tout renforcer les finances du club, en mettant le paquet sur les partenariats, et en comptant sur les supporters, qui ont su montrer cette saison qu'ils pouvaient venir en nombre. Pour ce qui est des partenariats, le club a jusqu'au 30 juillet pour confirmer les engagements qu'il a pu recueillir pour prouver sa solidité financière sur l'exercice à venir. En cas d'échec, les licences de certaines recrues pourraient être bloquées, mais Patrick Goffi se montre confiant.

Le retour d'anciennes figures

Par ailleurs, le club enregistre les retours de deux anciens : l'ancien entraineur (1989-1995 puis 1998-2001) Michel Ringeval, 80 ans, et l'ancien médecin du club Jean-Claude Peyrin, 76 ans cette année. Un pari qui assume de n'être pas celui de la jeunesse. "Ce que j'attends d'eux, c'est d'éviter que je me trompe. Il faut savoir reconnaitre dans la vie ce qu'on sait faire", expose Patrick Goffi. "Les dirigeants on est toujours de passage, mais le club reste. Dans ma gestion, l'important c'est que je constitue la gestion et l'animation du club par des Grenoblois".

Michel Ringeval doit lui apporter sa hauteur de vue au staff sportif emmené par Aubin Hueber. "En tant qu'entraineur on a toujours les mains dans le cambouis. Quand j'ai quitté le club en 2001, je me suis aperçu que le rugby était en train de changer et que je ne m'en apercevais pas. Donc à ce moment là, j'ai compensé le retard que j'avais pris par le fait de lever la tête" raconte l'ancien entraineur. "Donc peut-être aussi en ce moment je peux avoir un rôle auprès des gens qui ont les mains dans le cambouis et que le fait d'avoir une vision un peu plus élevée des choses peut leur permettre d'avoir un avis différent".

Quant à Jean-Claude Peyrin, en charge de la nouvelle commission médicale, il veut s'inspirer du travail mené lorsqu'il était président du comité médical de la fédération française entre 2012 et 2016. "Quand on a découvert comment étaient les structures à Marcoussis, les structures médicales ça n'allait pas. Donc on a refait tout un ensemble qui est extrêmement performant. Avec bien sûr un degré moindre et avec moins de moyens je veux refaire exactement la même chose à Pont-de-Claix". Une structure médicale qui servirait à toutes les équipes du club mais aussi pourquoi pas à celles d'autres clubs de la région.