FCG : le calendrier 2017-2018

Du vendredi 18 août à Dax, au vendredi 13 avril à Angoulême, le calendrier 2017-2018 du FCG a été dévoilé.

Le FCG démarrera sa saison dans le sud, et la terminera dans l'ouest. Parmi les grands rendez-vous de cette saison, on retiendra les réceptions de Biarritz (27 octobre), Bayonne (22 décembre) et Perpignan (26 janvier). Les Rouge et Bleu vont clore la saison à domicile lors de l'avant-dernière journée face à Aurillac. Tous les matchs se jouent le vendredi à 20 heures.

Phase aller

Journée 1 : vendredi 18 août - 20 heures / Dax - Grenoble

Journée 2 : vendredi 25 août - 20 heures / Grenoble - Massy

Journée 3: vendredi 1er septembre - 20 heures / Grenoble - Mont-de-Marsan

Journée 4 : vendredi 8 septembre - 20 heures / Montauban - Grenoble

Journée 5 : vendredi 15 septembre - 20 heures / Grenoble - Béziers

Journée 6 : vendredi 22 septembre - 20 heures / Bayonne - Grenoble

Journée 7 : vendredi 6 octobre - 20 heures / Grenoble - Narbonne

Journée 8 : vendredi 13 octobre - 20 heures / Nevers - Grenoble

Journée 9 : vendredi 20 octobre - 20 heures / Grenoble - Vannes

Journée 10 : vendredi 27 octobre - 20 heures / Grenoble - Biarritz

Journée 11 : vendredi 3 novembre - 20 heures / Carcassonne - Grenoble

Journée 12 : vendredi 10 novembre - 20 heures / Perpignan - Grenoble

Journée 13 : vendredi 24 novembre - 20 heures / Grenoble - Colomiers

Journée 14 : vendredi 1er décembre - 20 heures / Aurillac - Grenoble

Journée 15 : vendredi 8 décembre - 20 heures / Grenoble - Soyaux-Angoulême

Phase retour