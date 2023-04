FCG Rugby : Fabien Gengenbacher va succéder à Nicolas Cuynat à la présidence

En conférence de presse ce jeudi 13 avril (de gauche à droite) : Fabien Gengenbacher, Laurent Pélissier, Nicolas Cuynat et Patrick Goffi

Ça bouge au FCG Rugby. Le club de Pro D2 grenoblois a annoncé en conférence de presse jeudi matin un changement de gouvernance et l'entrée de renforts financiers qui vont permettre de donner au club "les moyens de ses ambitions" selon le président de la société des actionnaires (SPP), Laurent Pélissier.

Un changement de président en juillet

Une des principales annonces est celle du départ de la présidence de Nicolas Cuynat, président depuis décembre 2019. Depuis quelques mois son aura avait faibli, notamment après la sanction de cinq points, dont deux avec sursis, infligée au club pour raisons financières, les finances dont la trajectoire s'inscrivait clairement dans le rouge. Ce jeudi, le club s'est voulu rassurant, la situation est stabilisée notamment grâce au retour d'un ancien : Patrick Goffi .

Mais ce n'est pas lui qui prendra la suite de Nicolas Cuynat. Le prochain président du FCG sera un président salarié, et c'est Fabien Gengenbacher, l'actuel manager qui occupera ce poste. Une promotion dont l'ancien joueur du FCG et du CSBJ Rugby, dit mesurer l'importance "c'est énormément de fierté et de responsabilités".

Augmentation des fonds propres

Grâce au retour de Patrick Goffi, et l'effort d'autres actionnaires "nous augmenterons les fonds propres pour que le FCG ait les moyens de ses ambitions" dit Laurent Pelissier, le président de la société des actionnaires, SPP. Que l'équipe monte en Top 14 ou qu'elle reste en Pro D2, le budget devrait donc augmenter la saison prochaine.

Aubin Hueber, nouveau manager

Preuve que Patrick Goffi est revenu aussi pour s'impliquer dans la gestion sportive du club : c'est lui qui s'est chargé de confirmer que Aubin Hueber sera le nouveau manager du FCG. L'ex-demi de mêlée international est actuellement le coach des juniors de La Seyne-sur-Mer, après avoir dirigé dans sa carrière d'entraîneur plusieurs équipe de France jeune et le RC Toulon. Il sera accompagné par Patrick Pezery, en charge plus spécifiquement des avants. Le projet sportif du nouveau staff, devrait être présenté dans quelques semaines.