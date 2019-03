Fédérale 1. Anglet prend sa revanche sur Saint-Jean devant près de 5.000 spectateurs à Jean Dauger

Devant près de 5.000 spectateurs, Anglet s'adjuge le derby retour de Fédérale 1 dans les dernières minutes du match contre Saint-Jean-de-Luz (20-19) et fait un grand pas vers les phases finales.

Bayonne, France

Jusqu'au bout du suspense. Anglet a dû attendre cinq minutes avant la fin du match pour avoir l'occasion de le remporter. Menés alors à ce moment-là 13-19 par les Luziens, les Angloys vont profiter d'un lancement de jeu pour écarter côté gauche et envoyer le centre Romain Chabat inscrire un essai qui permet de revenir à un point.

Une fin de match folle

Reste alors la transformation, à 40 mètres en coin, sur le côté gauche. Mais l'expérimenté Sébastien Fauqué ne tremble pas. L'ouvreur, qui vient de fêter ses 42 ans mercredi dernier ajuste la mire et parvient à faire passer le ballon entre les perches, permettant ainsi au AORC de passer devant (20-19). Les dernières minutes seront l'occasion de montrer qu'un match, qui plus est un derby, se gagne avec les tripes et à ce petit jeu là les Angloys ont mis les ingrédients.

Les mots de Sébastien Fauqué, l'un des héros de ce derby retour. Copier

Menés 0-3 après quatre minutes de jeu et sanctionnés de nombreuses fois en début de rencontre, Anglet parvient à recoller au score, même à inscrire le premier essai du match après dix minutes de jeu, profitant d'un carton jaune donné au Luzien Quentin Broucaret (10-3). S'en suit un chassé-croisé jusqu'à la mi-temps où Saint-Jean refait son écart (13-9).

Un mêlée angloye en difficulté

Au retour des vestiaires, les Luziens affichent un autre visage, conservant le ballon et profitant d'une impressionnante domination en mêlée. Ils vont enchaîner les assauts avant d'inscrire un essai de pénalité qui leur permet de repasser devant au score à la 54e minute (13-16). S'en suit unegrande phase de possession, où Saint-Jean a les cartouches pour creuser l'écart, mais des fautes de main et des imprécisions permettent à Anglet de rester à hauteur avant cet essai à la fin du match, qui clou les espoirs des Luziens.

Daniel Larrechea, l'un des entraîneurs d'Anglet, fier de ses joueurs Copier

Avec cette victoire, Anglet passe provisoirement à la 3e place de Fédérale 1 et fait un grand pas vers les phases finales (pour jouer le challenge Yves du Manoir. Une victoire qui permet également de remettre les pendules à l'heure après la défaite du match aller (19-13). Une défaite et un moindre mal pour le SJLO, déjà assurés de participer aux phases finales Elites de Fédérale 1, avec les meilleures écuries de France.