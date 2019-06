Fédérale 1 : Chambéry jouera sa demi-finale à Ambérieu-en-Bugey

Chambéry, France

On attendait de connaître le lieu. La demi-finale de rugby du SOC rugby se jouera à Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, au stade Franck Benassy. C'est un terrain neutre qui a été choisi pour pour ce match entre le SOC et Mâcon.

C'est une place en finale de Fédérale 1 (Trophée Yves-du-Manoir)qui se jouera le dimanche 16 juin à 15h00. La rencontre se jouera cette fois sur un match et non plus en match aller-retour comme cela à pu être le cas pour le 1/8ème et le ¼ de Finale.