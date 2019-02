Fédérale 1 de rugby : Bergerac se rapproche du maintien en battant Suresnes 43 à 26

Bergerac, France

C'est le soulagement pour les rugbymen bergeracois. Ils font un pas de plus vers le maintien en poule 1 de Fédérale 1. Les périgourdins ont battu Suresnes 43 à 26, ce dimanche 17 février, devant le public du stade Gaston Simounet. Ils ont marqué six essais et en ont encaissé deux.

"On est super contents", raconte Renaud Delmas, ailier de l'USB. "On a gagné avec le bonus offensif. Le scénario du match fait qu'on savoure encore plus : on a eu un gros trou d'air en début de deuxième mi-temps. On a vu revenir Suresnes, puis on a recreusé l'écart. On avait le bonus en poche, on le perd à une minute de la fin, et puis on le regagne dans les arrêts de jeu".

Le périgourdin a marqué deux essais. "Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de doublé, et puis ça fait plaisir de mettre une pièce à l'édifice de la victoire", ajoute-t-il. Florian Lescadieu, Rémy Barboutie, Florian Lajonie et Alexandre Gelabe ont aussi marqué un essai pendant le match.

Les Bergeracois vont profiter de quelques jours de repos. "Ils partent quelques jours en vacances, ça va leur faire du bien !", estime Jérémy Bertin, co-entraîneur de l'USB. Prochain match le dimanche 3 mars à Langon.

De son côté, Trélissac s'est incliné 29 à 8 contre Dax.