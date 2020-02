Fédérale 1 de rugby : Trélissac Niort se joue ce samedi, quatre mois après la date prévue

Trélissac, France

Quatre mois et demi de tergiversations

Le quinze septembre 2019 Trélissac bat Niort sur la pelouse du stade Firmin Daudou. Score final 33 à 26. Mais "final" n'est pas le bon mot, les niortais portant réclamation. Selon eux l’arbitre a accordé, en fin de rencontre, une mêlée simulée alors qu’un joueur de Trélissac pouvait jouer pilier. Par ailleurs, l'officiel n'a pas fait respecter la règle de carence, qui aurait obligé les trélissacois à évoluer à douze contre quinze.

Le CNOSF dans la partie

Jugeant la réclamation recevable, la Fédération française de rugby a décidé de faire rejouer cette rencontre à la date du 22 décembre. Mais Niort, qui avait obtenu un point de bonus défensif sur le terrain lors du match aller, et qui espérait avoir match gagné sur tapis vert, a décidé d'aller plus loin en portant l'affaire devant le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF).

Le match retour est déjà joué

Les sages du Comité ont finalement tranché. La rencontre est bien à rejouer. Gag de l'histoire, ce match aller prévu ce samedi va se jouer alors que le match retour a eu lieu le 12 Janvier dernier (19 partout).

Coup d'envoi de Trélissac Niort, ce samedi à 16h30