Fédérale 1 : Frédéric Tauzin de retour à Anglet

Un ancien pour du renouveau à l'Anglet Olympique. Le club de Fédérale 1 a annoncé ce lundi 20 avril en soirée ses nouveaux entraîneurs pour la saison 2020-2021. Les rênes sont confiés à l'expérimenté Frédéric Tauzin qui s'occupait des trois-quarts de l'US Dax ces deux dernières saisons et, pour les avants, à Anthony Biscay qui assurait l'intérim au poste depuis janvier dernier.

Frédéric Tauzin, 47 ans, arrive en terrain connu puisque c'est lui, en compagnie de Christophe Milhères, qui entraînait le club bleu et blanc entre 2016 et 2018 avant de rejoindre ses Landes d'origine en relevant le défi proposé par l'US Dax fraîchement relégué en Fédérale 1.

L'ancien trois quart centre de l'US Tyrosse a même fait ses classes d’entraîneur à l'AORC entre 2007 et 2009 avant de s'aguerrir à l'Aviron Bayonnais, au centre de formation puis chez les professionnels. Il connait très bien son nouvel alter ego en charge des avants angloys. Anthony Biscay a été son joueur et son capitaine entre 2016 et 2018.

A 33 ans, l'ancien 3e ligne de Montauban formé à l'Aviron Bayonnais, met donc un terme à sa carrière. Arrivé à Anglet en 2015, il n'a pas joué cette saison dernière suite à une opération des ligaments croisés d'un genou. Il assurait l'intérim au poste d’entraîneur des avants suite au départ subit de Christophe Milhères fin décembre 2019.

Anthony Biscay épaulait Eric Balhadère. L'ancien entraineur de Saint-Jean-de-Luz (2015-2019), déjà passé sur le banc de l'AORC (2009-2013) qu'il a fait monté en Fédérale 1 en 2012, n'aura tenu qu'une saison. La mayonnaise ne semble pas avoir pris entre le technicien au caractère bien trempé et une partie de son groupe. Avant l'arrêt du championnat, pour cause de confinement, Anglet occupait une décevante 8e place de la poule 4 de Fédérale 1.