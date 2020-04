Rugby - Fédérale 1 : Frédéric Tauzin et l'US Dax c'est fini

Frédéric Tauzin et l'US Dax c'est donc terminé. Le club de rugby l'annonce dans un communiqué sur son site internet. Frédéric Tauzin était arrivé d'Anglet en 2018 au moment de la descente en Fédérale 1. Ancien joueur dacquois, il sera donc resté deux saisons à Dax comme entraîneur principal et chargé des lignes arrières.

Frédéric Tauzin aura conduit le club jusqu'en quarts de finale d'accession de Fédérale 1 en 2019. Cette saison 2019/2020, avec la fin prématurée du championnat, Dax termine deuxième de sa poule.

"Il y a eu des faits personnels et professionnels qui ont fait que certains choix ont été pris" résume Benoit August, "mais aucune animosité, les histoires font que parfois ça s'arrête et on va essayer de continuer de notre côté et lui du sien."

Forcément, le président de l'US Dax exprime quelques regrets, souligne deux années _"qui se sont très très bien passées_, même si tout n'a pas été rose. Il a répondu présent surtout la première année. Dans des conditions pas forcément optimales parce qu'il y avait des jeunes à mettre en place, un club qui descendait et qui était attendu partout. La première année s'est très bien passée avec la qualification, la deuxième un début de saison plus compliqué, en revanche la fin de saison laisse un goût d'inachevé de son côté et du notre".

Plusieurs pistes sont étudiées pour remplacer Frédéric Tauzin. Benoit August reste évasif mais il parle d'une personne qui pourrait faire franchir un palier de plus à l'USD : "C'est pas uniquement l'idée de monter de division. Il y a deux ans quand on est descendu, on donnait pas cher de la peau du club mais finalement le travail a fait qu'on a réussi à intégrer 17 jeunes joueurs du centre de formation qui ont matché en 1ere, qui se sont montrés plus que compétitifs. Et, il faut essayer de continuer à faire de la formation, c'est aussi passer un palier. Franchir un palier ce n'est pas qu'on au niveau des résultats sportifs."

Les supporters garderont des repères dans le staff puisque Stéphane Barbéréna sera toujours là pour entraîner les avants. Quant à Emmanuel Maignien, il sera encore plus tourné les jeunes et le centre de formation.

Quant à Frédéric Tauzin, il a déjà trouvé son point de chute. Pas si loin de Dax, un autre club de Fédérale 1. Retour à Anglet qu'il avait donc quitté il y a deux ans pour l'USD annonce le club basque sur sa page Facebook ce lundi soir.