Fédéral 1 : Dax ne parvient pas à vaincre Rouen, l'ogre normand

Dax, France

Nouvel échec face à Rouen pour les rugbymen de l'US Dax ce samedi soir. Ils ont perdu à domicile (13-9) en quart de finale aller de Fédérale 1.

Les Dacquois ont ouvert le score à la 20e minute mais le match, très serré, n'a pas tourné en leur faveur. Dans les toutes dernières minutes Rouen a fait la différence grâce à deux pénalités du néo-zélandais Matthew James.

Rouen, un gros morceau

Face aux nombreux supporters, l'US Dax s'est montré déterminé et à plusieurs reprises solide en défense mais ça n'a pas suffi. Le coach de l'US Dax, Frédéric Tauzin est ressorti frustré de cette rencontre : "Je suis à la fois frustré et fier car les garçons ont livré une belle partie mais on a manqué un peu de lucidité notamment sur cette première mi-temps".

Les joueurs de l'US Dax recevaient un adversaire de taille : Rouen a déjà battu deux fois les rouge et blanc cette saison et a fini largement premier de sa poule. Le match retour aura lieu samedi prochain en Normandie.

Récemment, la Fédération Française de rugby a dévoilé le nom des clubs éligibles à la montée en Pro D2. L'US Dax en fait partie tout comme l'ogre normand.