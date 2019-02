Fédérale 1 : L’US Dax plus que jamais en course grâce à la victoire contre Trélissac (29 - 8)

Dax, France

Entame de match parfaite

Le match commence par une domination de l’US Dax. Dès la 7e minute, après une relance parfaitement menée par les trois quarts dacquois, suite à un dégagement de Trélissac, l’insaisissable Alexandre Pilati trouve une brèche et chute à quelques mètres de la terre promise. Les avants prennent le relai et Brice Ferrer marque le premier essai de la partie pour les rouges et blancs. Transformé par Felipe Berchesi. Dax 7 Trélissac 0.

Petit trou d’air sans conséquence

Trélissac tente de réagir. D’abord à la 11e minute sur pénalité. Mais le buteur visiteur manque sa première tentative. Ensuite, les joueurs périgourdins monopolisent le ballon et s’installent dans la moitié de terrain des thermalistes. Trélissac joue vite, essaye de déstabiliser la défense dacquoise, mais pêche dans le dernier geste. L’orage passe et à la 21e Dax retrouve enfin l’herbe des 22 mètres adverse. Sauf que les dacquois préfèrent prendre la touche plutôt qu’une pénalité et que le jeune talonneur Théo Delblancu est mal réglé en cette première mi-temps. Il manque deux lancés important. Dax gâche des munitions. Après plusieurs minutes, à multiplier les offensives, les dacquois obtiennent une autre pénalité. Felipe Berchesi décide cette fois de la tenter et il la réussie. A la 28e minute Dax mène 10 à 0.

Trélissac à 14

Après la pénalité des Dacquois, Trélissac muscle un peu le jeu. Un peu trop. L’arbitre sanctionne le centre périgourdins d’un carton jaune à la demi heure de jeu. Trélissac termine la première mi-temps à 14.

Le deuxième essai dacquois va vite intervenir sur une belle action en première main des trois quart. L’arrière rouge et blanc, Théo Gatelier, perce la défense et mange un deux contre un d’école le long de la ligne avec une feinte de passe. Heureusement, c’est sans conséquence. Car plaqué, l’arrière arrive à transmettre après contact à son demi de mêlée Simon Garrouteigt. L’essai n’est pas transformé par Berchesi. A la 37e minute, Dax 15 Trélissac 0.

Et ce n’est terminé. Dax va aller chercher l’essai du bonus juste avant les citrons. Encore un numéro de Pilati, en position de demi de mêlée. L’ailier va relever le ballon et, avec ses appuis, ouvrir un intervalle pour Brice Ferrer. Le troisième ligne, lancé, plonge entre les perches pour son deuxième essais personnel. Une première période aboutie. 22 -0.

Deuxième période

C’est Trélissac qui entame le mieux ce second acte. Sur un ballon anodin, les périgourdins par leur ailier remonte le terrain sur 60 mètres. Mais encore une fois, par maladresse, et grâce à une défense de Dax qui court après les causes perdues, Trélissac ne concrétise pas. Ils vont tout de même réduire l’écart au score grâce à une pénalité. A la 42e minute, Dax 22, Trélissac 3.

Dax réagit tout de suite. d’abord en mettant la mêlée des visiteurs au supplice. Trélissac est pénalisé. Dax prend la pénal-touche. Après une cocotte qui s’écroule devant la ligne, Berchesi combine avec Florian Argel. Le centre déchire le rideaux défensif de Trélissac et vient inscrire le quatrième essai de la partie. Berchesi transforme. A la 46e minute, Dax 29, Trélissac 3.

A la 53e minute, Brice Ferrer se rend coupable d'une cravate, sans véritable volonté de faire mal. L'arbitre le sanctionne d'un carton jaune mérité. Dax joue dix minutes à 14.

Le jeu saccadé par les changements

Après de très nombreux changements, le jeu perd en intensité et en fluidité. Pourtant les visiteurs ne parviennent pas a sortir de l'étau dacquois et sont cantonnés dans leur moitié de terrain. Dax, à peine revenu à 14, va de nouveau perdre un joueur. De nouveau pour une vilaine cravate. C'est le jeune Théo Sentucq, qui quelques minutes après son entrée en jeu, se rend coupable. Il sort du terrain très énervé par son geste. Dax va finir le match à 14. Il reste alors 12 minutes à jouer.

A quelques minutes du vterme de la rencontre, Trélissac se lance dans un baroud d'honneur. Parvient à obtenir une pénal-touche. La cocotte s'écroule dans l'en-but mais le ballon n'est pas aplati. Mêlée à cinq pour Trélissac qui ne donne rien. Les esprits s'échauffent un peu alors que le chronomètre affiche la 80e. Les périgourdins obtiennent une nouvelle mêlée à cinq. Cette fois, avec un départ petit côté, le demi de mêlée visiteur plonge dans l'en-but. Dax ne conservera pas son invincibilité. Fin de match.

L'US Dax s'impose 29 à 8. Très belle prestation des dacquois devant 2300 spectateurs à Maurice Boyau.