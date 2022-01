Fédérale 1 : la 14e journée passée au crible pour les clubs basques

C'est jour de rentrée pour la quasi-totalité des équipes de Fédérale 1 ce dimanche. A l'exception d'Anglet qui a joué et perdu la semaine dernière à Tyrosse (9-6) et Auch, victorieux à Fleurance (16-9), les autres clubs n'ont pas joué, notamment à cause du Covid-19. Autrement dit : cette 14e journée de championnat va, pour beaucoup, être le premier match de l'année 2022. Avec une belle confrontation basco-basque entre Anglet et Mauléon, le déplacement de Saint Jean-de-Luz chez un concurrent direct, et la réception du dauphin pour l'US Nafarroa.

Anglet (5e) - Mauléon (7e), 15 heures

Cinquième (avec 33 pts) l'AORC accueille le SAM qui pointe trois points derrière. Avec l'objectif pour les Angloys, défait la semaine dernière à Tyrosse, de se relancer et surtout de maintenir la cadence des équipes du haut du classement, afin d'aller chercher le top 4, qualificatif pour les phases finales de Fédérale 1. Les Souletins, eux, n'ont pas fait du top 4 leur objectif de la saison. Mauléon dispute son premier match depuis un mois, entre vacances et Covid-19, un élément qui va compter face à une équipe en jambes, qui aura surement à cœur de prendre une revanche. Et pour cause : les Angloys avaient perdu 23-17 en septembre dernier à Marius Rodrigo. Depuis le début du championnat, Anglet n'a perdu qu'un seul match sur sa pelouse de Saint Jean : le 21 novembre, contre Oloron (17-19).

Anthony Biscay, coach de l'AORC : "On a déjà une défaite de trop à domicile et il nous faut gagner pour continuer de croire en la qualification. On a l'équipe pour, même si ça sera compliqué, face à un adversaire jamais simple. Mais on n'a plus le droit à l'erreur. Et même si ce match n'est pas vraiment un derby, on doit éviter d'avoir le même comportement qu'au match aller. On doit prouver qu'avec des joueurs formés à Anglet, on peut réussir et faire honneur à ce club. On a un mois de janvier délicat et avant Baigorry ou Lannemezan, il faut capitaliser."

Sébastien Jaca, entraineur du SAM : "On veut tenir dans ce haut de tableau. Après un mois sans jouer, ça ne sera pas évident, il faut retrouver le rythme et les entrainements ne remplacent jamais les matches. D'autant que depuis le début de l'année, on a souvent tendance à être en difficulté dans la deuxième période. Ce sera important de ne rien lâcher, de rester concentrés après la 60e. On va rentrer sur le terrain pour donner le maximum, le meilleur de nous et gagner cette bataille contre une équipe qui a l'habitude de ces joutes. Sans se presser sur un éventuel objectif au classement."

Fleurance (4e) - Saint Jean-de-Luz (3e), 15 heures

Rester dans les quatre premières places, c'est l'objectif du SJLO qui se déplace dans le Gers pour y affronter Fleurance. Deux équipes à égalité (37 pts). Saint Jean-de-Luz qui a chuté au classement, après deux défaites consécutives à Nafarroa et à Tyrosse lors du mois de décembre, doit se racheter. Marquer les esprits et c'est un gros morceau pour les hommes du duo Milhas/Irazoqui que de débuter cette deuxième partie de championnat par une confrontation chez les Fleurantins.

Nicolas Acebes, trois-quart du SJLO : "Au vue de l'homogénéité de ce championnat, tant qu'on n'est pas à 15 points, il n'y a que des concurrents directs pour moi, donc Fleurance, à l'extérieur, pour reprendre, ce n'est pas la chose la plus simple. On veut attaquer avec une belle prestation. Déjà pour le club, pour nous les joueurs, et prendre des points. C'est bien de commencer comme ça. On commence très fort avec un enjeu important et c'est très bien. On va se mettre rapidement la tête à l'endroit au moins, et repartir le plus vite au travail, je pense."

US Nafarroa (11e) - Tyrosse (2e), 15 heures

Cette équipe de Nafarroa (22 pts) peut-elle refaire le coup ? Elle qui, à domicile, a fait tomber Saint Jean-de-Luz, le leader Auch, s'apprête à accueillir ce dimanche le dauphin de la poule 4 de Fédérale 1 : l'US Tyrosse. Avec la folle ambition de poursuivre cette série d'invincibilité à la maison, qui date du 10 octobre. Des conditions plus hivernales, un match plus verrouillé mais l'envie, toujours, de jouer qui caractérise la formation navarraise, pour espérer remettre les pendules à l'heure, après la correction du match aller (68-7, le 18 septembre). Surtout, se donner de l'air au classement, puisque Nafarroa pointe à six unités de Lombez-Samatan, lanterne rouge.

Iban Iphar, talonneur de l'US Nafarroa : "On veut prouver, même contre les grosses équipes du championnat. On a envie de prendre du plaisir, d'en donner aussi aux gens qui nous suivent. Qui plus est, contre l'équipe qui est peut-être celle la plus en forme du moment dans notre poule de Fédérale 1. Qu'importe la météo, on essaie de pratiquer le même rugby et c'est peut être là notre force, c'est à dire qu'on arrivera à se trouver, à faire bouger, même quand les conditions sont très compliquées. D'autres équipes y arrivent moins quand les conditions sont plus compliquées. C'est peut-être une force pour nous. On a deux réceptions, avec Tyrosse, Anglet avant un déplacement à Bagnères. Après ce bloc on saura quel est notre niveau par rapport à cette poule."