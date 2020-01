Fédérale 1 : Mauléon s'impose contre Pamiers et fait un grand pas vers le maintien (22-3)

Mauléon, France

"Le rugby du village et du cœur a toute sa place dans un championnat de plus en plus professionnel." La phrase vient de la bouche d'un supporteurs souletin après la victoire du SA Mauléon ce samedi contre Pamiers (22-3).

Une match bien maîtrisé par les Mauléonais. Face à une formation ariégeoise, antépénultième de Fédérale 1, qui avait en tête de prendre une revanche après la défaite subie lors du match aller. Les Basques débutent de la meilleur de manière la rencontre, profitant des fautes commises par leurs adversaires, grâce au pied de Patxi Ascery. 13-3 à la mi-temps. La deuxième mi-temps sera plus hachée, les combats plus rudes devant. Mais au fur et à mesure du match, Mauléon va accentuer l'écart pour finalement s'imposer.

"Je pense qu'on peut dire que Mauléon sera la saison prochaine en Fédérale 1, même si mathématiquement ce n'est pas encore fait" - Sebastien Jaca, entraîneur des lignes arrières Copier

Au classement, Mauléon prend la quatrième position avec 42 points. "Inespéré en début de saison pour un promu", lance un supporteur souletin. "On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs", a répondu pour sa part le trois-quart centre Maxime Rosier.

"Il reste encore huit journées, on va voir ce qu'on peut faire..." - Maxime Rosier, 3/4 de Mauléon Copier

Ce dimanche, dans la poule 4, Saint-Jean-de-Luz, co-leader reçoit Niort au Pavillon Bleu (à 15 heures). À la même heure, Anglet neuvième accueille Tyrosse au stade Saint-Jean.