Fédérale 1 : "On n'utilise pas les mots "fin" ou "finir", Saint-Jean-de-Luz affronte Rennes en quart de finale

En battant Niort à l'aller et retour, Saint-Jean-de-Luz s'est offert un tour de plus en phase finale. "On veut profiter, après en avoir été privé pendant trois ans" confie l'entraîneur Serge Milhas. Direction les quarts de finale, contre Rennes, tombeur de Fleurance en huitième. "Honnêtement, on ne les a pas regardés. Nous aurions préféré jouer le match aller au Pavillon, mais ça sera à nous de faire le nécessaire pour qu'il y ait toujours de l'enjeu la semaine prochaine au Pays basque, face à une équipe qui devrait proposer un pus gros volume de jeu que Niort." Si Saint-Jean-de-Luz veut profiter à fond, Rennes a de son côté d'autres ambitions.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Nationale dans un coin de la tête

Quatrièmes de la poule 1 dominée par Périgueux, les Bretons de Rennes sont clairs avec leurs objectifs. "La Nationale ? On l'a dans un coin de la tête depuis le début de la saison, confirme Kévin Courties, entraîneur du Rennes Étudiant Club (REC). Mais il fallait commencer par se qualifier en Nationale 2, avant de se projeter sur les phases finales." C'est désormais chose faite, pour un club au modèle quasiment professionnel. "Nous avons un budget d'1,2 millions d'euros", explique le président Jean-Marc Trihan. "Ça nous permet de payer une douzaine de joueurs, qui ne font que du rugby, les autres sont pluri-actifs ou étudiants explique Kévin Courties. Même si c'est bien éloigné des clichés habituels, tout le groupe n'est pas professionnel."

Donner au rugby breton ses lettres de noblesse

L'équipe fanion, en Bretagne, c'est évidemment Vannes, "avec 8000 spectateurs quasiment chaque week-end. Mais chez nous, on en attire environ un millier à chaque fois" raconte Jean-Marc Trihan. Le rugby breton est en plein développement : "Nous sommes une ville étudiante, avec un gros réservoir jeune. On s'appuie sur des étudiants venus du sud pour renforcer nos équipes jeunes, mais on a aussi un vivier de pus en plus conséquent." Dont Gaël Dréan, jeune ailier de 22 ans qui prendra la direction du Rugby Club Toulonnais à la fin de saison. Une des armes offensives du REC, avec Jacob Botica (frère de Ben, ancien du Castres Olympique, ndlr.) ou encore Frederick Hickes, centre de son état et ancien international U20 fidjien.

"On aimerait bien montrer qu'on a notre place dans le rugby français, explique Kévin Courties. Trop de clubs du sud nous rappellent encore que nous ne sommes pas à notre place." Les Luziens sont prévenus : Rennes est en mission.

Coup d'envoi à 15h, match retransmis sur la page facebook du club. Match retour la dimanche 15 mai au Pavillon Bleu à Saint-Jean-de-Luz.