Fédérale 1 : pour un point, Anglet remporte le bras de fer contre Saint-Jean-de-Luz

Anglet s'est imposé du plus petit des écarts contre Saint-Jean-de-Luz (20-19)

Le match sera resté indécis jusqu'à la dernière minute. Pour une pénalité manquée en toute fin, Saint-Jean-de-Luz laisse la victoire à Anglet. Dans un match serré, mais au rythme enlevé, Angloys et Luziens se sont rendu coup pour coup. Dans ce duel de haut de tableau, le troisième ligne d'Anglet Ibai Leconte a réussi à tirer son épingle du jeu, en signant un doublé, et surtout un déboulé magistral sur l'aile de près de la moitié du terrain, durant lequel il a effacé les défenseurs visiteurs les uns après les autres.

Malgré le résultat du jour, pas de mouvement au classement : le Saint-Jean-de-Luz Olympique reste 4e et qualifié pour les phases finales, devant Anglet, 5e et potentiel barragiste, à deux matches de la fin de la saison régulière. "C'est frustrant parce qu'on a la pénalité de la gagne, mais surtout on se rate juste après alors qu'on pouvait quand-même gagner. La semaine prochaine contre Peyrehorade il faudra gommer toutes ces fautes" analyse le talonneur luzien Pello Ezpeleta. De son côté, l'entraîneur d'Anglet Fred Tauzin retient que comme la semaine passée, "ça s'est joué a pas grand-chose, même si cette fois la chance était avec Anglet." Les Angloys qui ont deux matches pour préparer le barrage qui se profile à l'horizon. Dans l'autre derby basque du week-end, Mauléon a battu Nafarroa 13-3.