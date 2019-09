Fédérale 1 : trois sur trois pour les clubs basques lors de la première journée

Anglet, Saint-Jean-de-Luz dimanche, et Mauléon samedi, ont débuté leur saison de Fédérale 1 par une victoire. Tour d'horizon des clubs basques.

Pays Basque, France

Le rugby basque ne pouvait pas rêver mieux pour débuter la saison de Fédérale 1 : trois victoires en trois matches pour ses représentants.

Anglet patient pour vaincre le signe nantais

10-10 à la mi-temps. Symbole d'une première période âpre entre l'AORC et Nantes. Les deux équipes se répondant coup pour coup. Un essai de part et d'autre, Bixente Pinon répondant aux joueurs de Loire-Atlantique, avec la botte de Sébastien Fauquet. L'éternel numéro 10, qui permet à son équipe de prendre les devants et s'éloigner sur le deuxième acte, avant un essai de Pelmarsd à la 72e minute (23-13).

Pour les Angloys, il s'agit de la première victoire en 4 confrontations à ce niveau contre Nantes. Une manière de bien lancée la saison avant la réception de Dax, et le déplacement à Tyrosse.

Saint-Jean-de-Luz en maîtrise à Arcachon

"Ce n'était pas facile, mais c'est un bon départ." Les mots de l'entraineur des avants, Serge Milhas, après la victoire du SJLO au Bassin d'Arcachon (12-30). Rapidement, les Luziens se mettent à l'abri, maîtrisent la première période. Et sur un action dangereuse dès l'entame de la seconde, ils se font intercepter. Pas de quoi faire douter les Basques, avec cette volonté affichée de toujours jouer au large. Deux pénalités en réponse et de quoi être tranquille pour terminer la rencontre.

Serge Milhas : "On a su bien maîtriser la première période, avec toujours cette volonté d'envoyer du jeu..." Copier

Saint-Jean-de-Luz, qui accueillera dimanche 15 septembre Marmande, qui s'est imposé (12-11) face à Trélissac pour la première journée.

Mauléon dans la douleur

Les Souletins ont joué à se faire peur, samedi, pour leur premier test grandeur nature. Eux qui faisaient leur retour en Fédérale 1, avaient le match en match en main. Dans ce match Mauléon a inscrit trois essais et avec 23-12 à dix minutes de la fin, l'avantage semblait irréversible. Sauf que Lavaur, qui venait avec des ambitions de faire un coup chez un promus, a joué le tout pour le tout : deux essais et la possibilité de repasser devant avec l'ultime transformation. Fort heureusement, elle passe à côté.

Henri Etcheberry : "Important de débuter par une victoire, même si ça a été compliqué..." Copier

Prochaine rencontre, la réception de Fleurance (qui a perdu son premier match) dimanche à 15 heures.