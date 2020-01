Fédérale 1 : une victoire et un nul pour Anglet et Saint-Jean-de-Luz

Pays Basque, France

Saint-Jean-de-Luz doit se contenter du match. Au terme d'un match âpre, disputé, contre une équipe qui proposé un jeu minimaliste, le Saint-Jean-de-Luz Olympique termine sur un match nul contre Niort (16-16) après une pénalité deux-sévriennes marquées en toute fin de match.

Après 20 minutes de bonnes factures non récompensées, les Luziens étaient pris à la gorge par le Niortais. Le match s'engageait dans un combat. Beaucoup de pénalités des deux côtés et à la mi-temps les Luziens rentraient aux vestiaires avec six points de retard (7-13). Malgré la réaction, les joueurs du duo Milhas-Irazoqui vont manquer de réalisme pour creuser l'écart. Et les Niortais pousseront dans les cinq dernières minutes, pour arracher la victoire. Mais face à l'héroïsme des Luziens, les visiteurs finiront par prendre les trois points pour égaliser.

"C'est frustrant, mais on continue d'apprendre..." - Serge Milhas Copier

Avec les deux points du match nul, le SJLO repasse quand même devant Cognac (qui a chuté à Nantes) en tête de la poule 4 de Fédérale 1.

L'Anglet Olympique, de son côté, gère bien et s'impose contre Tyrosse dans le derby basco-landais au stade Saint-Jean (23-10). Au bout d'un quart d'heure de jeu l'AORC menait 14-0 avec des essais de Paul Couet-Lannes et Ibai Leconte. Le score à la mi-temps est de 20-10. Et dans la continuité de la fin de la première période, les Angloys vont géré un match qu'il était important de gérer après la défaite de la semaine passée à Dax. Avec cette belle victoire, Anglet remonte à la septième place du classement.

A l'issue du week-end, Mauléon se fixe à la quatrième place de la poule 3. Les Souletins se sont imposés samedi contre Pamiers.