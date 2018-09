Retour sur les terrains ce week-end pour sept clubs périgourdins. Les joueurs du CA Périgueux, en Fédérale 2, et de Nontron, Lalinde, Vergt, Mussidan, Sarlat et Belvès, en Fédérale 3, rechaussent les crampons.

Fédérale 2 : le CA Périgueux est de retour

Après trois ans de purgatoire en Fédérale 3, le stade Francis-Rongiéras va enfin accueillir une rencontre de Fédérale 2, samedi, avec la réception de Tulle. Rétrogradés en Fédérale 3 en avril 2015 par la DNACG, le gendarme du rugby français, en raison d'une dette trop importante, les Bleu et Blanc ont ensuite dominé un championnat trop petit pour eux. Mais deux fois, en mai 2016 et 2017, leur accession, qu'ils avaient gagné sur le terrain, avait été refusée par les instances.

A peine la montée validée, en juin dernier, Youssef Hanou, le manager du CAP avait affiché ses ambitions. "J'espère que nous ferons le plus court séjour en Fédérale 2 pour monter en Fédérale 1". Placés dans la Poule 8, les CAPistes voyageront dans le centre de la France. Ils affronteront notamment Limoges, relégué de Fédérale 1, Tulle, et Issoire, qualifiés pour les phases finales l'an dernier.

"Chaque chose en son temps", pour le président du CAP Francis Roux. Copier

Et le recrutement se veut ambitieux, avec notamment le Fidjien Aloiso Butonidualevu, qui a joué en Top 14, ou encore le Sud-Africain Duncan Naude, qui a connu la Pro D2.

Fédérale 3 : six dans trois poules

Dans la poule 7, le CS Nontron, qualifié en trente-deuxième de finale l'an passé sera le seul représentant périgourdin, et se déplacera dans le centre de la France.

Dans la poule 9, ils seront trois clubs dordognots, le RC Mussidan, l'US Lalinde, et l'UA Vernoise Vergt, qui croiseront la route de clubs girondins et charentais. Lalinde, maintenu de justesse l'an dernier, et Vergt, promu, batailleront pour le maintien. De leur côté, les Mussidanais peuvent être un peu plus ambitieux.

Enfin, dans la poule 10, le CA Sarlat et le Stade Belvesois ne se déplaceront pas trop loin. Mais seront sans doute les plus ambitieux. Belvès, qui avait frôlé la qualification en huitièmes de finales l'an dernier, battu par Périgueux, voudra imiter le CAP et monter dans l’ascenseur pour la Fédérale 2.

A noter que tous ces clubs joueront à domicile, ce week-end.

Les poules des clubs Périgourdins

Le programme de la 1ère journée

Fédérale 2

CA Périgueux - Sporting club Tulle Corrèze, samedi 8 septembre, 20h, stade Francis-Rongiéras

Fédérale 3