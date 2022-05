Fédérale 2 : barrage de la dernière chance pour le Rugby Club Orléans face à Courbevoie

La déception des deux défaites face au Servette Genève n'est plus qu'un lointain souvenir pour le Rugby Club Orléans. Deux semaines après ce revers en 16ème de finale d'accession à la Fédérale 1, le RCO a une occasion en or de se rattraper et valider l'objectif de monter à l'étage supérieur. Les Loirétains disputent ce dimanche dans les Hauts-de-Seine le premier match de leur double confrontation en barrage, face au Rugby Club de Courbevoie.

"On a pu digérer assez facilement les deux matchs face au Servette, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'en face c'était déjà une équipe de Fédérale 1, plus forte collectivement et individuellement. Ce qu'on en a appris, c'est que ces matchs là nécessitent un engagement total et une intensité extrêmement particulière. Donc dimanche, on devra jouer notre vie sur tous les ballons", éclaire Jimmy Bellouet, l'entraîneur du RCO.

Une solidité défensive à retrouver

Ce qu'il faudra également corriger face aux Franciliens, c'est la défense orléanaise, après les 120 points encaissés en trois matchs, face à Ris-Orangis puis lors du 16ème face aux Suisses. "Si on met de la défense et de l'engagement en défense, ça ira. Ça fait quelques matchs où on est moins bons là-dessus, c'est le point sur lequel il faut appuyer ces deux matchs", confirme l'ouvreur Victor David.

"L'erreur, on l'a déjà faite, maintenant, on a une séance de rattrapages, il n'y a plus qu'à faire ce qu'il faut et tout va bien se passer", synthétise de son coté le troisième ligne Léo Pécile.

Courbevoie, troisième de sa poule cette saison derrière Nantes et Gennevilliers, ont eux été battus en 16èmes de finale par Sarlat, après avoir tout de même remporté le match aller (37-30).

Courbevoie-RCO en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Rugby Club de Courbevoie- Rugby Club Orléans, c'est à 15h ce dimanche après-midi depuis le stade Jean Pierre Rives. Un match à vivre en direct et en intégralité avec les commentaires de Guillaume Dreschler et de notre consultant Patrick Chatelain. Avant-match à vivre dès 14h30 sur France Bleu Orléans.