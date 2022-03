Fédérale 2 : encore un succès pour le Rugby Club Orléans, vainqueur de Chalon-sur-Saône (35-17)

Le Rugby Club Orléans ne s'arrête plus ! Les Orléanais ont signé ce dimanche leur 15ème victoire de la saison, lors de la 20ème journée de Fédérale 2, au stade Marcel Garcin. Succès bonifié 35-17 face au neuvième, le Rugby Tango Chalonnais. Cette performance permet au RCO de conforter sa place de deuxième et de croire plus que jamais à la phase d'accession à la Fédérale 1 en fin de saison.

Une victoire qui s'est dessinée en deuxième période, après une première mi-temps brouillonne, où les joueurs de Jimmy Bellouet ont raté plusieurs essais tout faits. Un premier acte qui s'est conclu par deux exclusions (une de chaque côté). Mais au retour des vestiaires les Loirétains ont pris le large avec finalement cinq essais inscrits.

La réaction du coach

Jimmy Belouet, entraîneur du RCO

"On n'a pas réussi à se rendre le match facile, c'est ce qu'on voulait éviter. Sur l'ensemble du match on a été un peu trop brouillons, l'équipe en face était accrocheuse et homogène, on s'est compliqué la tâche mais on a construit notre victoire. Orsay n'a pris aucun point donc c'est quand même un beau dimanche. On a 11 points d'avance sur eux donc le prochain match, là-bas, est moins dangereux. On a construit un effectif pour aller jouer ces matchs de montée, là on ne peut plus se cacher, ça se profile bien, j'ose espérer qu'on joue ces matchs mais surtout qu'on les gagne !"

Au classement, le RCO reste deuxième, à un point du PUC, mais compte 11 points d'avance sur ses poursuivants, Bourges et Orsay. Le prochain match des Orléanais, ce sera justement sur la pelouse des Franciliens, le dimanche 3 avril prochain, à 15h.