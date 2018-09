Deux défaites et aucun point marqué depuis le début de saison. Débuts délicats pour le promu havrais, en Fédérale 2. Le HAC reçoit Marcq-en-Barœul, ce dimanche (15h). Et les normands espèrent parvenir à prendre des points, pour la première à domicile.

Le Havre, France

Pour l'heure, deux déplacements et deux défaites, pour le HAC Rugby. Après une superbe saison et une belle accession, les normands connaissent un départ compliqué en Fédérale 2. D'entrée, les protégés de Ludovic Mercier se sont inclinés : 23-13, sur la pelouse d'Arras. Au Rheu, la semaine dernière, nouveau revers : 32-19. Au total, cinq essais inscrits, mais sept encaissés. Et deux cartons rouges qui pénalisent la formation havraise.

Ludovic Mercier : ne pas laisser des points en route, parce que devant ça va vite

Pour autant, pas question de baisser la tête. Ce dimanche, le HAC a beau recevoir le favori de la poule 1, il n'a pas l'intention de se laisser faire. Pour leur premier match à domicile, les rugbymens havrais espèrent débloquer leur compteur et ne pas prendre trop de retard. Eux dont l'objectif et de se maintenir.

Ludovic Mercier, l'emblématique entraîneur du HAC Rugby, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Ludovic Mercier espère une première victoire rapidement Copier

Marcq-en-Barœul, intouchable ?

Deux victoires avec bonus, seize essais marqués et seulement quatre encaissés ! L'équipe qui se présente au stade Jules Deschaseaux du Havre ce dimanche écrase la concurrence, en ce début de saison. Le coach du HAC sait à quoi s'attendre :