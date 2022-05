Fédérale 2 : pas de miracle pour le RC Orléans, battu par le Servette Genève en 16ème de finale retour (40-47)

Le Servette Rugby club de Genève était décidément trop fort. Le Rugby Club Orléans a été défait par les Suisses ce dimanche au stade Marcel-Garcin. Défaite 40-47 lors du match retour du 16ème de finale d'accession à la Fédérale 1. Déjà battus à l'aller (36-6) à l'aller, les Loirétains devaient réaliser un véritable exploit pour rejoindre l'échelon supérieur directement.

Si le RCO menait à la pause (19-13) et a inscrit trois essais, le Servette a refait son retard en deuxième période et a inscrit cinq essais au total et a semblé plusieurs crans au dessus, punissant les Orléanais à chaque incursion ou presque dans leur camp. Dès que les joueurs de Jimmy Bellouet ont espéré, les Suisses ont scoré.

Malgré tout, le Rugby Club Orléans aura une nouvelle chance d'accéder à la Fédérale 1, à l'issue d'un barrage organisé les 29 mai et 5 juin prochain. Ce devrait être face à un club francilien.