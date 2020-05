Fédérales 2 et 3 de rugby : beaucoup de derbys en vue pour la prochaine saison !

La Fédération française de rugby a dévoilé ce vendredi les poules et les calendriers des compétitions fédérales 2020-2021. Les six clubs de Fédérale 2 de Drôme et d'Ardèche sont réunis -et c'est une première- dans la même poule.

Les clubs et les supporters vont se régaler ! La Fédération française de rugby a publié ce vendredi après-midi les poules et les calendriers de la prochaine saison. Et en Fédérale 2, pour la première fois, tous les clubs de Drôme et d'Ardèche qui jouent à ce niveau de compétition se retrouvent dans la même poule, soit les six clubs d'Annonay, Tournon-Tain, Tricastin, Saint-Jean-en-Royans, Montélimar et Véore XV.

POULE 4

AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB

CA ST RAPHAEL FREJUS

CS ANNONAY

FC TOURNON TAIN

ROL GRASSE

RC LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET

RC TRICASTIN

SC ROYANNAIS

ST MARCELLIN SPORT

U MONTILIEN S DROME PROVENCALE

US VINAY

UNION SPORTIVE VEORE XV

Les années précédentes, les clubs se retrouvaient dans deux poules différentes selon qu'ils étaient du nord ou du sud de la Vallée du Rhône. Il y aura donc davantage de derbys.

Les trois clubs de Fédérale 3 ensemble

En Fédérale 3, les trois clubs de Drôme-Ardèche - Privas, le Teil et Romans-Bourg-de-Péage - sont également réunis, dans la poule 7.

POULE 7

CO LE PUY RUGBY

ENTENTE VENDRES LESPIGNAN SAUVIAN XV

RC ROMANAIS PEAGEOIS

RC ST AFFRICAIN

RC TEILLOIS

RC UZETIEN

RUGBY CLUB CEVENOL

RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD

RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS

SC PRIVADOIS RUGBY

SERVIAN BOUJAN RUGBY

STADE PISCENOIS

Quant au calendrier, la FFR envisage "un scénario volontairement optimiste" avec une reprise dès le début du mois de septembre. Début de la saison le week-end des 12 et 13 septembre.