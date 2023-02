FFR - Serge Blanco : "Bernard Laporte a essayé de me contacter, trois fois, après le scrutin"

Il faisait partie de la liste d'opposition à Bernard Laporte en 2020, aux côtés de Florian Grill. Il fait aussi partie des neufs élus à avoir démissionné après le scandale à la FFR, post-référendum . Serge Blanco s'exprime pour la première fois au sujet de la crise de gouvernance du rugby français. L'ancien arrière et président du Biarritz Olympique était invité de 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque.

"Ce n'est pas du tout évident. Je pense que nous faisons notre travail d'opposant et nous avons dénoncé un certain nombre de malfaçons, je dirais. Nous contestons un petit peu cette situation pour la bonne et simple raison que le fait que Bernard ait été élu puisque c'était lui la tête de tête. Je pense qu'il aurait été tout à fait normal que les gens qui ont vécu avec lui partent avec lui. Je pense qu'il faut retrouver de la solidarité. Ça n'a pas été le cas. Il y a donc une grande déception. Mais bon, il y a des textes, on joue avec les règlements, et puis à partir de là, on est obligé de subir. Mais ce qu'il y a de navrant c'est que, pour qu'on reparte bien, pour qu'on reparte, ensemble, sans se regarder, l'étiquette, si on était ou non dans telle ou telle liste... le rugby français a besoin de sérénité dans les prochains mois."

"On commence ensemble, on finit ensemble"

"Bernard Laporte a essayé de me contacter, trois fois, trois coups de téléphone auxquels je n'ai pas répondu, puis un message écrit puisque ma boîte vocale est pleine et on ne peut pas y laisser de message. Mais après, je ne sais pas pourquoi. Et le texto, c'était pour me dire 'appelle-moi'. Juste ça. Mais je m'en doutais, parce qu'on m'a appelé à 12h21, à 12h26, ça voulait dire que le résultat du scrutin était passé. Donc à partir de là, vous savez, quand vous avez un coup de téléphone, il s'affiche Bernard Laporte, je me doute qu'il y a anguille sous roche."

"Je fais partie d'une équipe, alors on aurait pu ouvrir des discussions, mais ça ne m'intéressait pas. Je pense qu'on commence ensemble, on finit ensemble. Puis, on a une vision, à Ovale Ensemble, complètement différente de ce qui peut exister aujourd'hui par rapport à ceux qui ont de la FFR. Je regrette très sincèrement qu'il n'y ait pas cette solidarité de l'autre côté, pour qu'ils partent avec leur leader. Et là, je ne critique en rien le leader. Il a fait ce qu'il a fait. La justice passe ou elle ne passe pas, ça c'est un autre problème. Ce n'est pas mon problème. Je demande juste : pour le futur du rugby, est-ce qu'il n'était pas plus sérieux de remettre, de rebattre les cartes et de redistribuer le jeu ? Ce qui voulait dire aussi qu'il pouvait se représenter."

